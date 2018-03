VIDEO. Iancu Guda, De ce esueaza companiile. Trei lucruri care fac diferenta in antreprenoriat: viziunea, ideea, strategia

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti a atins, vineri dimineata, cel mai inalt nivel din ultimele noua luni si jumatate, respectiv de 8.735 puncte, reiese din datele operatorului pietei de capital. Actiunile Electrocontact, Romcarbon si BRD cresteau cel mai mult pe piata principala a Bursei…

- Firmele infiintate in perioadele favorabile cresterii economice sunt mai vulnerabile, in timp ce companiile infiintate in perioade nefavorabile sunt mai solide si supravietuiesc mai mult, reiese dintr-un studiu prezentat joi de analistul economic Iancu Guda. Potrivit analistului, cele…

- Romania se pozitioneaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste competentele digitale ale locuitorilor, in timp ce la nivelul companiilor aproape jumatate dintre ele nu au prezenta online, potrivit afirmatiilor facute de Elisabeta Moraru, country manager in cadrul Google Ro­mania,…

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabil de marti, ora 14.40, pana miercuri, la ora 10.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna si Brasov. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din 24 de judete din sud, nord-est si centru.

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri, informeaza…

- Grupul austriac OMV intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% in urmatorii opt ani, cu ajutorul preluarilor internationale, extinderii activitatilor de rafinare si prin noi reduceri ale cheltuielilor, transmite Reuters. OMV vrea sa obtina un profit inainte de dobanzi si taxe, excluzand…

- De ce ajung companiile din Romania in insolventa. Ardelenii gresesc cu mintea Intreruperea activitatii unei companii si transferul afacerii pe numele altei firme a devenit un sport national in Romania, in conditiile in care in perioada 2005-2016 aproximativ 200.000 de companii au intrat in insolventa…

- Romanii din diaspora care isi doresc sa porneasca o afacere in Romania se pot inscrie la un curs complex de antreprenoriat, fie ca vor sa se intoarca in tara sau vor sa coordoneze afacerea de la distanta. Cursul, impartit in 8 teme educationale, este realizat de echipa Impact Hub Bucuresti, oferit de Ro-Win si…

- INS: Femeile reprezinta peste 51% din totalul populatiei Romaniei Femeile reprezinta în România peste 51% din totalul populatiei României, adica aproximativ 10 milioane 41 de mii de persoane, conform datelor anuntate astazi de Institutul National de Statistica. INS marcheaza…

- La nici o luna și jumatate de la investire, Guvernul Dancila va fi supus unei prime evaluari. Verificarea va incepe de saptamana viitoare, dupa congresul din weekend al PSD-ului. Ideea evaluarii noului Cabinet a aparut dupa ce Gabriela Firea s-a declarat nemultumita de modul in care…

- Joi, 8 martie 2018, ora 18.30, la libraria La Doua Bufnițe din Timișoara (Piața Unirii nr. 11) are loc lansarea celei mai recente traduceri a scriitoarei nigeriene Chimamanda Ngozi Adichie - una din cele mai apreciate și mai puternice voci ale scriiturii contemporane: romanul Americana – bestseller…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca intentioneaza sa reduca la jumatate nivelul saraciei din Rusia in urmatorii sase ani, in discursul sau anual privind starea natiunii tinut la Moscova, scrie BBC, potrivit news.ro.Acesta este ultimul discurs tinut de Putin inainte de alegerile care…

- Primaria Cluj anuleaza Parcul Est - Între Lacuri propus de specialiști și societatea civila într-o petiție cu 3.000 de semnatari, acuza deputatul clujean, Adrian Dohotaru. ”Diferența între cel mai mare spațiu verde al Clujului și aquapark, plus…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Companiile din domeniul IT&C au semnat 51% din totalul suprafeței de birouri cuprinse in toate contractele de inchiriere și pre-inchiriere din 2017, potrivit unei analize a companiei de consultanța imobiliara Esop.

- Specialist in analiza de risc a companiilor si in finantele afacerilor, Iancu Guda va raspunde luni 26 februarie 2018, de la ora 12.00 la intrebari pe tema cauzelor care duc la falimentul unor afaceri. Guda este presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si autorul recentei…

- Apple poarta, pentru prima data, discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient-cheie pentru productia de baterii, au declarat surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg. În ultimul timp…

- Andrei Bica-Popi a creat Peren Watches, un brand romanesc care, in patru ani de activitate, a vandut ceasuri "Swiss Made" in valoare totala de 150.000 de dolari. Strategia lui a dat roade inca de la primul proiect: cu studii si experienta in manufacturarea de ceasuri elvetiene, Andrei creeaza…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Companiile americane din sectorul petrolului de sist produc titei intr-un ritm record, putand depasi cererea la nivel mondial si inversa fragile redresare a pietei petroliere, avertizeaza Agentia Internationala pentru energie, potrivit Wall Street Journal. Productia americana creste…

- Guvernanții discuta despre eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale. ”Astazi si mâine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie…

- "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere sa-l acopere pe domnul Pahontu. Cred ca trebuie facuta o comisie parlamentara de ancheta (privind activitatea SPP - n.r.)", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- "Cand economia creste accelerat, oportunismul si efectul de turma ii determina pe multi romani sa deschida afaceri conjuncturale. Iti deschizi si tu o cafenea pentru ca vezi in jur cum toata lumea consuma, se plimba prin mall-uri, bea vafea si atunci se deschid cafenele. Asta nu e afacere, e bisnita.…

- Economia romaneasca este mai sensibila la dobanzi mari decat la un leu mai slab, iar BNR se afla in mijlocul unei dileme, sustine Iancu Guda, services director, Coface Romania. "Inflaţia deja accelerează spre 5% în prima jumătate a anului curent şi avem dobânzi reale…

- Jumatate dintre firmele infiintate in 2017 nu vor mai fi in functiune in 2022 - 2023, ele fiind ca acele flori care ies dupa furtuna, dar sunt fragile, a declarat Iancu Guda, services director, Coface Romania, intr-o conferinta de presa.

- 'Inflatia deja accelereaza spre 5% in prima jumatate a anului curent si avem dobanzi reale negative. Aici vedem Banca Centrala in mijlocul unei dileme, pentru ca nu poti sa mentii dobanzile jos simultan cu un leu puternic. In ultima perioada au fost destul de consistenti in a pregati pietele privind…

- In economie avem conceptul de „furtuna perfecta”, cand toate elementele importante care pot influenta in rau situatia unei tari actioneaza deodata si produc maximul de rau posibil. O asemenea conjunctura are loc acum la noi in jurul justitiei, iar din ea au de pierdut absolut toate partile implicate

- Jumatate dintre romani sunt de acord sa ofere ceva pentru a obtine un favor de la institutiile statului. Sa sara o "lista", sa fie primiti undeva unde, teoretic, nu mai sunt locuri. Educația și sanatatea sunt doua domenii care au fost introduse in strategia naționala anticoruptie ca prioritare.

- Iesenii nu vor sa auda de calatoriile spre Timisoara cu TAROM dupa anularea zborurilor operate de Blue Air. Momentan nu exista alte curse directe, dar chiar daca s-ar introduce de catre compania nationala, cum se zvoneste pe internet, acestea ar fi la pret cel putin dublu fata de cele ale operatorului…

- Lucrarea „Capitalul privat romanesc 2017 - editia a III-a” isi propune sa descrie pentru al treilea an consecutiv situatia companiilor cu capital privat majoritar romanesc. Ideea proiectului a aparut ca urmare a faptului ca nicio institutie nu se ocupa sa analizeze periodic evolutia…

- Guvernantii nu prea vor sa renunte la ideea de a stoarce cat mai multi bani de la populatie, indiferent sub ce forma o fac. Dupa ce au anuntat ca iau in calcul cel putin o amanare a termenului de depunere a Formularului 600 si ulterior o modificare a bazei de impozitare, oficialii au reluat ideea introducerii…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Marsul se apropie de final "Marsul sperantei" incepe a zecea zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga vineri la…

- REAL MADRID-VILLAREAL LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT ''Suntem înca în viata în toate competitiile'', a declarat vineri Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid care ''nu merge atât de rau'', desi s-au adunat criticile privind jocul sau…

- Acum niște ani am vazut un film tare bun, de suflet și plin de umor, in care jucau doi mari actori, care nu intamplator sunt unii dintre actorii mei preferați: Jack Nicholson și Morgan Freeman. Iar filmul se numește „Bucket List“. Sigur l-ați vazut, iar cei care nu ați avut ocazia ar trebui sa il vizionați.…

- La Roman, de luni, 8 ianuarie, a reinceput incasarea taxelor și impozitelor locale. Pana acum, adica din data de 3 ianuarie, s-au putut achita la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Locale Roman doar amenzile de tot felul: de circulație, emise de Poliția locala pentru parcari neregulamentare, pentru…

- Diferenta de 1 leu pentru fiecare litru de benzina a condus mii de soferi sa-si treaca masina pe GPL, pretul real al unei alimentari fiind de 90 lei pentru un rezervor plin. DE CE RECOMANDAM GPL SI IN ANUL 2018? In conceptia Monteaza GPL Romania ,…

- Iata cateva lucruri despre paralizia in somn. 1. Simptomele paraliziei in somn Mai multe sudii au demonstrat ca persoanele epuizate, stresate sau private de somn au cele mai mari sanse sa experimenteze paralizia in somn. 2. Nu exista niciun pericol Paralizia in somn este,…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- Jumatate dintre companiile din sectorul fabricarii produselor din carne au un grad de insolventa ridicat, iar 92 de companii din acest sector au inregistrat o cifra de afaceri anuala mai mare de un milion euro in 2016, potrivit Coface.

- Situat in centrul istoric al orasului german Rothenburg ob der Tauber, Magazinul Craciunului "Kathe Wohlfahrt", unde Craciunul se sarbatoreste in fiecare zi, a implinit in acest an patru decenii de existenta. Magazinul Craciunului sau Orasul Craciunului a fost inaugurat la Rothenburg in…

- Companiile vor resimti cresterea ROBOR-ului din ultimele luni ale acestui an in ianuarie 2018, cand bancile vor actualiza dobanzile la credite.Citeste si: Șeful Serviciului Omoruri, semnal de ALARMA pe modificarile legilor justiției: 'Excluderea camerelor de supraveghere va duce la pedofili…

- Companiile locale nu sunt pre­ga­ti­te sa faca fata cresterilor de do­ban­da, mai mult de jumatate dintre firmele cu credite in lei si in euro fiind afectate semnificativ de o eventuala majorare cu 3 puncte pro­cen­tua­le a ratei dobanzilor atat la lei, cat si la euro, po­trivit unui sondaj efectuat…