- Eveniment de excepție, marți, 15 ianuarie, gazduit la Buzau. Reprezentanții Colegiului Național „Mihai Eminescu” au sarbatori ziua patronului spiritual in anul in care instituția de invațamant implinește 100 de ani de existența. Cu aceasta ocazie, actuali și foști elevi și profesori ai liceului au fost…

- Buzaul este pe val la ambele competitii tv dedicate celor mai bune voci. Dupa ce Dora Gaitanovici s-a calificat in weekend in semifinala de la Vocea Romaniei, cealalta buzoianca, Doinita Ionita, a mers mai departe dupa duelul de la X-factor. In duelul de la X Factor cu Malina Ciarnau, buzoianca l-a…

- Lansat oficial in cinematografele din toata tara pe 16 noiembrie, Morometii 2 adusese, dupa primul weekend, mai mult de 52.000 de spectatori in salile din peste 50 de orase. Proiectia a devenit astfel cel mai mare succes de casa din ultimul sfert de veac. In cadrul campaniei de promovare a filmului,…

- Membrii Clubului 3,14 din Colegiul Hasdeu si-au dat intalnire miercuri, 21 noiembrie, la Biblioteca Judeteana, cu elevi din alte licee din municipiu in cadrul unui eveniment dedicat lecturii. „Lectura este o forma a fericirii. Ultima la care vom renunta” a fost organizata de elevii hasdeieni cu ocazia…

- Dupa cinci ani de existenta, Saptamana Teatrului Tanar de la Buzau, eveniment dedicat in special proaspetilor absolventi de UNATC, se transforma in festival. Teatrul „G. Ciprian” le propune buzoienilor o saptamana de spectacole de teatru jucate de actori neconsacrati, dar care sunt vazuti drept vedetele…

- Eveniment rutier pe DN 2 E 85, la Hanul lui Ținta. Din primele date, un TIR care cobora pe pod, din direcția București catre Buzau, a acroșat parapetul care desparte sensurile de mers. Din fericire, nu sunt victime. La fața locului acționeaza echipaje de poliție pentru dirijarea traficului rutier, precum…

- Pesti Pestii au avut mereu o legatura speciala cu divinitatea, scrie ele.ro. Sunt credinciosi si niciodata nu se abat de la regulile divine. Au un spirit pur si nu incalca niciodata valorile divine. Pestii sunt in general persoane cu frica de Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu ii protejeaza…

- • ,,Va asiguram ca cititul nu ingrasa” Incepand de din aceasta saptamana, daca veti trece pe strada Parang, nr. 26, pe gardul bisericii ,,Sf. Dumitru” veti observa un raft cu carti. Este vorba de ,,Biblioteca de la strada” pusa la dispozita trecatorilor la initiativa preotului Romeo Ene, profesor de …