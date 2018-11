Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu a dezvaluit ca a trecut prin momente cumplite, in urma cu cativa ani, pentru a arata perfect. Ea este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde va dezvalui amanunte mai puțin știute despre ea și relațiile ei, atat…

- Momente "ocante au avut loc in plinE stradE, la Ia"i. O femeie din Oteleni a fost scoasE din casE de iubit, care apoi i-a dat foc. A privit-o timp de cateva secunde, dupE care a sunat chiar el la 112 pentru a chema medicii.

- Copilaria ei nu a fost deloc una usoara si nici de adolescenta nu s-a putut bucura. Tanara, care acum are 29 de ani, a fost nevoita sa ia viata in piept pe cand avea doar 17 ani, atunci cand a adus pe lume un copil

- Scene incredibile, mai mult de plans decat de ras, s-au petrecut duminica seara la Marginea, dupa ce politistii de la sectia locala au tras pe dreapta un Audi 80, la volanul caruia era un barbat foarte incoerent si care mirosea puternic a alcool. In masina mai era un barbat, fratele celui de la ...

- Mirela Vaida este o mama model si profita din plin de timpul liber pe care il are si pe care il dedica copiilor ei. Mirela Vaida se bucura de ultimele zile de vacanta, asta pentru ca de luni va reveni pe micul ecran.

- Preoți și politicieni din Prahova s-au intalnit pentru a discuta despre referendumul privind redefinirea familiei in Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Banești, discursurile avand loc la o masa așezata cu spatele la altar.Primarul comunei Banești, Gheorghe Stoica, a declarat, miercuri,…