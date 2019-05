Președintele PRO Romania, Victor Ponta, s-a aflat, vineri, 10 mai 2019, intr-o vizita in județul Alba, unde a avut mai multe intalniri cu membrii și simpatizanții acestei formațiuni politice. Fostul premier a acceptat invitația coordonatorului filialei județene, Horațiu Florea, de a discuta probleme de actualitate, in cadrul unui dialog pe care il puteți urmari, integral, in materialul video de mai jos.  Material realizat la comanda PRO ROMANIA, cod mandatar financiar 41190009, publicat de catre S.C. START MEDIA CENTER S.R.L. Post-ul Video: Horațiu Florea in dialog cu Victor Ponta, la Alba Iulia…