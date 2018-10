Stiri pe aceeasi tema

- Societatea americana Universal Alloy Corporation Europe investeste peste 250 de milioane de euro intr-un centru pentru productia de componente pentru aeronave, menit sa puna Romania pe harta mondiala a industriei aeronautice. Compania va crea 2.600 de noi locuri de munca si va avea chiar si o cale de…

- Larisa Axinia, originara din Sfantu Gheorghe, va organiza și in acest an festivalul deja cunoscut in randul romanilor din Milano și intitulat sub genericul „Romania – tradiții și valori europene”. O noua ediție va avea loc duminica, 7 octombrie. Evenimentul este cel mai longeviv festival romanesc din…

- Romanii pierd mai mult de un an și jumatate de viața sanatoasa din cauza poluarii aerului, dupa cum arata un raport al Organizației Mondiale a Sanatații. Țara noastra este pe locul al treilea in Uniune, la acest capitol, și langa China la nivel mondial. Cele mai mari surse de poluare raman: traficul,…

- Romania a obținut azi medaliile de aur de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Plovdiv, Bulgaria. AUR PENTRU Lehaci-Cozmiuc ȘI BELEAGA Ionela Lehaci-Cozmiuc și Gianina Beleaga, au cucerit titlul mondial la dublu vasle categorie ușoara și și-au pastrat titlul obținut anul trecut la Sarasota.…

- Mai multe recorduri romanești din domeniul medical, precum cea mai mare parada de ambulanțe și cele mai vechi institute de endocrinologie - "C.I. Parhon" din București -, respectiv de geriatrie - Ana Aslan din București - din lume au fost certificate de The Academy of World Records, scrie Mediafax.Academia…

- Romania se bucura din nou de rezultate pozitive la canotaj. De data aceasta, echipajele noastre au rezultate favorabile la Mondialele de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria). Romania are 6 dintre cele 8 echipaje prezente la Mondial calificate in finalele de sambata și duminica. Barcile de 8+1 masculin…

- Polisportivul din Petroșani, bibliotecarul Avram Iancu, se pregatește de o noua provocare. Acesta va porni de la Sulina spre Istanbul, inot și fara costum de neopren. Avram Iancu vrea sa marcheze, astfel anul Centenar. Proiectul inotatorului din Petroșani urmeaza sa inceapa pe data de 2 septembrie…