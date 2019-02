Video Guaido cere forțelor armate să permită intrarea ajutoarelor umanitare internaționale n Venezuela Președintele interimar auto-proclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a cerut miercuri forțelor armate venezuelene sa permita intrarea ajutoarelor umanitare internaționale, care încep sa fie colectate la centrele de stocare, relateaza agentia spaniola EFE, potrivit Mediafax.



"Înca o data, o comanda directa catre Forțele Armate în acest moment: permiteți intrarea ajutorului umanitar necesar pentru îngrijirea familiilor, surorii, mamei, soției dvs., care au nevoie de provizii și care, din nefericire, unii cu siguranța au, de asemenea, anumite probleme de sanatate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…

- Podul Tienditas de la frontiera Venezuelei cu Columbia, pe unde ar urma sa fie livrat ajutorul umanitar international pentru populatia venezuelana, a fost blocat de trupe loiale regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit opozitiei de la Caracas, informeaza site-ul postului France 24.

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- Opoziția din Venezuela, condusa de Juan Guaido, autoproclamat președinte, a defilat miercuri pentru a convinge Armata sa îi întoarca spatele președintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP. ”Forțe armate, recâștigați-va demnitatea”, ”Maduro uzurpatorul”, ”Nu…

- Ciocniri violente intre susținatorii lui Juan Guaido și forțele de ordine care ii sunt fidele lui Maduro au avut loc, miercuri noaptea, dupa ce liderul opoziției s-a autoproclamat președinte al țarii. Cel puțin șapte persoane au murit in timpul violențelor, scriu agențiile internaționale de presa. Zeci…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat miercuri, fara sa ofere dovezi, ca John Bolton, consilierul pe securitate nationala din SUA, planuieste sa invadeze Venezuela, scrie Reuters.Maduro a adus acuzatiile la cateva zile dupa ce Rusia a trimis doua bombardiere in Venezuela ca semn…