- Saptamana trecuta anuntam in paginile ziarului nostru ca, in cadrul programului Erasmus+, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a primit vizita unor elevi și profesori din alte 5 state europene, care fac parte din proiectul „Contexte diferite – aceleasi oportunitati in Europa de azi”.…

- Sambata, 27 aprilie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramures va prezinta soselele monitorizate pentru a veni in sprijinul șoferilor. Orele 08:00-14:00 BAIA MARE DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI DN1C BAIA MARE – SEINI BD. BUCURESTI – STR. DUMBRAVEI DN 18 BAIA MARE…

- Guvernatorul Regiunii Marii Rosii, Ahmed Abdullah, a afirmat intr-un interviu acordat AGERPRES ca piata romaneasca este foarte importanta pentru turismul din zona si ca are in plan o vizita la Bucuresti pentru a promova statiunile din regiunea pe care o conduce. Generalul Ahmed Abdullah,…

- București este singurul loc din țara unde anul trecut au fost peste 2 milioane de turiști, din care mai bine de 1 milion au fost straini, potrivit Hotnews. Dintre județe, doar Brașov și Constanța au trecut de 1 milion de ...

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii a renuntat sa mai conduca masina pe drumurile publice, relateaza publicația spaniola La Vanguardia. Regina este singura persoana din tara autorizata sa conduca masina fara sa aiba permis auto. Regina Elisabeta a II-a va implini 93 de ani pe 21 aprilie, dar este …

- Beau Jessup, 18 ani, a avut ideea de a-și inființa o companie neobișnuita dupa ce prietenul tatalui ei a rugat-o sa-i gaseasca un "nume englezesc" pentru calatoria pe care urma sa o faca in China. Ea a aflat ca mulți parinți doresc ca bebelușul lor sa aiba doua nume: unul tradițional, cu caractere chineze, și…

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez ,a criticat PSD, sambata la Summitul PPE al liderilor locali și regionali, spunand ca Guvernul Romaniei este un eșec, iar in Spania cetațenii se plang ca au prea multe autostrazi, in timp ce aici romanii protesteaza cu au prea puține, ceea ce este „ridicol”.„E…

