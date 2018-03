Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Lituaniei, adversara a Romaniei in Liga Natiunilor, a invins, marti, cu scorul de 1-0, selectionata Armeniei, intr-un meci amical disputat la Erevan.Golul a fost marcat de Verbickas, in minutul 45. In urma cu trei zile, lituanienii au castigat cu 4-0 o partida amicala cu Georgia,…

- Lipsa finantarii proiectelor de investitii pentru modernizarea caii ferata a dus la cresterea accidentelor, Romania plasandu-se din acest punct de vedere pe locul trei in Europa, dupa Germania si Polonia,...

- Deși politrucii Puterii zic altceva, am convingerea ca in Romania nu exista un om intreg la minte care sa nu ințeleaga ca la defaimarea țarii asteia nu a contribuit individul de rand, care iese in strada pentru a cere o justiție corecta, ci mai degraba actuala coalitie de guvernare PSD-ALDE, care vrea…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al acesteia, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii, pentru ca debitorii nu le-au inteles, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…

- "Da, am slabit 5-6 kg. Am urme de muscaturi de insecte, dar ma refac. Dar mai am probeme in continuare cu stomacul, cu ficatul, am entorsa de gradul 2, schiopatez. Am o luna de cand m-am intors. Doctorul a zis ca nu e cazul sa fac RMN. Cel mai greu a fost dorul de fiul meu. Dar si lipsa de igiena.…

- Romania nu a profitat de aderarea la Uniunea Europeana la capitolul "infrastructura feroviara". Lipsa de investiții face ca o calatorie de la București la Oradea, de exemplu, sa dureze cu aproape 2 ore și jumatate mai mult decat in 2007.

- In dezbaterea publica se discuta haotic despre lipsa generala a medicamentelor și despre cauzele deficitului, deși toate aspectele legate de medicament sunt reglementate, atat european, cat și național. Ințelegerea corecta, de catre publicul larg, medici și farmaciști a cauzelor și a soluțiilor care…

- Dupa doctoratul in economie, Ligia Munteanu a facut cursuri de voce și comunicare. Pentru ca, deși a studiat mereu științele exacte, in adancul sufletului și-a dorit sa faca televiziune sau teatru. In copilarie și adolescența, ce meserie visai sa ai? Pentru ce te pregateai in liceu? Am studiat mereu…

- Romania a importat o cantitate de 17.083 tone de lapte brut in luna ianuarie 2018, in crestere cu 17,2% fata de aceeasi perioada din 2017 si cu 10,5% mai mult fata de luna decembrie, conform datelor publicate luni de Institutul ...

- In topul cauzelor care influenteaza negativ siguranta rutiera, alaturi de nerespectarea regulilor de circulatie si efectuarea de manevre riscante, se regaseste starea drumurilor, arata un sondaj efectuat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR. …

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Badulescu,…

- Un deputat PSD se revolta inainte de Congresul formatiunii. In direct la Romania TV, Liviu Plesoianu a devoalat culisele scandalului si o considera pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, principala beneficiara a acestei situatii. Mai mult, Plesoianu ii someaza pe cei care stiu totlu despre asa zisul…

- Alexandra Stan, una din cele mai de succes canterete peste hotare, a transmis un mesaj dur pe Facebook in care arata care este adevarata fata a spitalelor din Romania. „Imi iubesc tara si ma mandresc peste tot in lume cu faptul ca sunt romanca, dar nu pot sa inteleg de ce noi intre noi nu […]

- Artista Alexandra Stan a postat pe un cont de socializare imagini din Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța, unde este internat tatal ei, criticând atitudinea asistentelor, dar și faptul ca în secție sunt gândaci pe pereți. Alexandra Stan s-a întors de curând…

- Alexandra Stan a scris pe o retea de socializare ca asistentele nici macar n-au bagat-o in seama cand le-a atras atentia ca trebuie schimbata branula tatalui, informeaza Romania TV. Citeste si IMAGINI NEBUNE. Un cuplu a fost filmat in timp ce facea amor la geam VIDEO Mai mult, artista…

- Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanald, a facut marți seara un anunț care i-a întristat pe fani. Andrei Stoica paraseste, dupa doua luni, competitia si își pierde șansa de a câstiga marele premiu de 100.000 de euro. Andrei s-a accidentat…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat sambata, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca in prezent Romania este caracterizata prin lipsa de viziune si a obiectivelor clar definite si ca nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor nationale. “Romania de astazi…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre infrangerea suferita de FCSB in sferturile Cupei Romaniei, 0-3 cu AFC Hermannstadt. Dragomir spune ca steliștii au venit nepregatiți pentru gazonul de la Sibiu și ca jucatorii nu au fost interesați de meci. "Ce s-a intamplat la Sibiu a fost…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu susține ca vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis mesaje extrem de incurajatoare in legatura cu Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Ministrul a mai spus la Digi24 ca oficialul european „a facut o declarație extrem de tranșanta…

- Statisticile arata ca Romania ocupa locul doi in Europa la obezitate infantila, iar specialistii avertizeaza ca peste 11% din populatia tarii este afectata de diabet. Principalele doua cauze sunt lipsa de educatie nutritiva si lipsa de miscare. Un ONG a lansat astazi la Cluj un program care isi propune…

- Un loc de parcare a dus la bataia anului in Timis, Romania. Un preot, furios ca a fost amendat pentru ca si-a lasat masina aiurea, s-a razbunat violent. Totul s-a intamplat la Lugoj, unde preotul venise cu niste treburi.

- Se pare ca omul de afaceri israelian Elan Schwartzenberg nu a avut nicio portița de scapare din calea „sistemului”. In mijlocul acuzațiilor explozive care vizeaza cel mai inalt nivel al serviciilor de informații din Romania, ies la iveala noi probe care arata ca procurorii cunoșteau, de fapt, adresa…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- Criptomonedele nu mai sunt o enigma pentru multi dintre romani, o parte dintre acestia inregistrand castiguri de pe urma fluctuatiilor semnificative. Lipsa metodelor de impozitare a acestor castiguri nasc o serie de polemici in randul autoritatilor la nivel global, care sunt in cautarea unor solutii.…

- Ionuț Lupescu a vorbit pentru prima dat dupa anunțul candidaturii la președinția FRF. ...despre implicarea politicului la alegeri: "Am venit doar de cateva zile in Romania. Nu cred ca politicul se va implica in alegeri. Cred ca lumea sportului ar trebui sa ii atraga ca parteneri. Ministerul educației…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Vedetele care s-au intalnit/maritat cu fotbalisti americani Se intampla pretutindeni, nu doar in Romania! Vedetele feminine de la Hollywood au la activ idile cu jucatori de fotbal americani. Unele dintre acestea s-au transformat chiar in mariaje. Iata despre cine este vorba. Kerry Washington si Nnamdi…

- O motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi depusa de PNL, opoziția acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele…

- Coaliția Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a dat publicitații rezultatele unei cercetri realizate in randul pacienților din Romania cu privire la cele mai frecvente probleme cu care aceștia se confrunta. COPAC va aduce oficial, la cunoștința autoritaților, problemele actuale…

- In ianuarie 2018, avocata Nicoleta Popescu a castigat, pentru Vasile Victor Stanciu, un proces intentat statului roman. Omul s-a plans mai intai instantelor din tara ca a fost agresat de politisti, dar justitia din Romania a considerat ca tratamentele degradante aplicate barbatului sunt acceptabile.…

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Prezent in studioul emisiunii Capital TV, avocatul de business Gabriel Biriș a aratat de ce impozitul pe gospodarie nu se poate aplica in Romania și s-a declarat surpins ca o idee atat de proasta a revenit pe agenda guvernanților.

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul Școlii nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai…

- Politistul de la Brigada Rutiera agresat de Cristian Boureanu a cerut daune de zeci de mii de euro in cadrul procesului in care fostul deputat este judecat pentru ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice. Citeste si: Traian Basescu, atac FURIBUND la seful PSD: 'Vrea sa aduca Guvernul…

- Cristi Tanase e al 5-lea fotbalist din lot care va castiga 20.000 de euro net pe luna, bugetul salarial creste din nou, iar media intregului lot e acum de 13.300 de euro. Cine ajunge la FCSB castiga regeste pentru nivelul de trai din Romania. Veniturile mari realizate de club in ultimii ani l-au determinat…

- Gelos din cale afara, un roman l-a batut pe amantul soției in Italia. Barbatul suspecta ca nevasta il inșeala cu italian, așa ca a pus la cale un plan ca sa se razbune. Dupa ce a stat ore bune ascuns in boscheți, omul și-a snopit in bataie rivalul. Incidentul violent a avut loc in orașul italian Tresivo,…

- Razvan și Dani și-au facut planuri pentru pensie. Prieteni de cand invațau sa zica “rau, rațușca, ramurica” – adica de pe la doi ani și jumatate, ne-a lamurit Razvan -, prezentatorii emisiunii matinale de la Antena 1 au acum, la 37 de ani, peste 34 de cand sunt nedesparțiți și vor ca anii batraneții…

- Tensiunile intre compania UBER și reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) au escaladat, dupa ce COTAR a anunțat, intr-un comunicat, ca trei șoferi UBER ar fi batut un taximetrist, in fața unui club din Capitala.

- Toate temerile fruntasilor ardeleni si banateni din 1918 s-au adeverit. Miticii din Vechiul Regat au invins! Dupa 100 de ani de la Marea Unire, Romania a ales Bizantul in dauna Occidentului.

- Guvernul a anulat ceremonia oficiala de primire a lui Shinzo Abe, primul premier al Japoniei care a vizitat Romania. Abe avea programta o intalnire cu Mihai Tudose, insa, cu o seara inainte, PSD si-a trantit pentru a doua oara premierul. Iar Tudose, in semn de razbunare, n-a vrut sa asigure interimarul,…

- Pe 23 ianuarie 2003, Gigi Becali prelua controlul total al celui mai titrat club din Romania, Steaua București, actualul FC FCSB. De atunci și pana azi, cel mai titrat club al țarii a fost un adevarat malaxor de fotbaliști.

- Pe numele lui Radu Mazare a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp la cererea DNA. Riscul de sustragere, apreciat in raport cu anturajul fostului edil, este format din persoane publice importante. Aflat sub control judiciar, Radu Mazare a plecat din…

- Segmentul de spatii logistice si industriale este pe o panta ascendenta incepind din 2015. In total, in 2017 livrarile totale au cumulat peste 327.000 de metri patrati, nivel sernsibil egal cu anul 2016, cand au fost livrati 330.000 de metri patrati. Lipsa infrastructurii, mediul fiscal mereu in…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marti, Romania in cazul lui Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, care a fost saltat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la sectie si batut deoarece n-a vrut sa se legitimeze, potrivit APADOR-CH. Cazul Victor Stanciu vs. Romania…

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta “un atentat la sanatatea publica” si “submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, doar 17% apreciind ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani, 59%, se declara deloc multumiti sau nu prea multumiti de felul in care traiesc, procentul celor…