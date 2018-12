Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc in fața bisericii Sfantul Dionisie din districtul Kolonaki, in centrul Atenei, in jurul orei locale 7:00. Ofițerul a fost dus la spital, iar poliția a inconjurat zona. "Polițistul a vazut o cutie in fața intrarii in biserica și a i s-a parut ciudat. Explozia nu a…

- Un dispozitiv exploziv a ranit un ofițer de poliție care se afla in fața unei biserici din centrul Atenei joi dimineata, a anuntat televiziunea de stat ERT, relateaza Reuters.Explozia a avut loc in fața bisericii Sfantul Dionisie din districtul Kolonaki, in centrul Atenei, in jurul orei locale…

- Sute de oameni s-au luat la bataie cu poliția din Grecia, in centrul capitalei Atena, in contextul unei demonstrații care marca 10 ani de la uciderea unui adolescent de catre un ofițer de poliție. Vezi galeria foto + 3 + 3 La protestul din centrul capitalei Greciei au luat parte cateva sute de persoane,…

- Manifestatia s-a desfasurat sub stricta supraveghere a fortelor de ordine, peste 5.000 de agentii fiind mobilizati in centrul Atenei unde piata Syntagma a fost survolata de drone si un elicopter al politiei. Manifestantii au purtat pancarte denuntand imperialismul, NATO, razboaiele purtate de SUA,…

- Coletul suspect care a determinat vineri evacuarea sediului Ministerului grec de Externe s-a dovedit a fi inofensiv, fiind vorba cel mai probabil de o farsa, relateaza Reuters. Pachetul, adresat vicepremierului Yiannis Dragasakis, continea de fapt un tensiometru electronic, au precizat surse citate…