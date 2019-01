Stiri pe aceeasi tema

- 18 decese din cauza gripei in acest sezon - Romania se apropie de epidemie Numarul deceselor provocate de gripa în actualul sezon a ajuns la 18 dupa ce ieri au fost confirmate 7, iar situatia din România se apropie de pragul declararii epidemiei de gripa. Toate victimele…

- Numarul deceselor cauzate de gripa in acest sezon a ajuns, vineri seara, la 18, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Potrivit CNSCBT, al cincisprezecelea deces este al unei femei in varsta de 69 de ani, din judetul Arad, confirmata cu virus gripal…

- Avand in vedere ca pana vineri, 18 ianuarie, in judetul Arges au fost confirmate 26 de cazuri de gripa, iar specialiștii au anunțat debutul sezonului gripal, Direcția de Sanatate Publica Argeș recomanda populației județului aplicarea cu rigurozitate a recomandarilor specialiștilor pentru evitarea imbolnavirilor…

- Concernul german Daimler deruleaza o noua etapa a investiției din Romania. Compania va inaugura la Sebeș, in luna februarie a acestui an, o noua linie de producție a cutiilor de viteza. Este vorba despre cutiile de viteza 8G Double Clutch Transmission, produse in cadrul companiei Star Assembly din municipiul…

- Ce se intampla in Romania in 2019? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus saptamana trecuta horoscopul anual 2019, dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. Anul acesta se…

- Suedia extinde interdicția de a fuma in locuri publice și anumite zone din aer liber Suedia a decis sa extinda, incepand cu 1 iulie 2019, interdicția de a fuma in spații publice și in anumite locuri in aer liber. Astfel, fumatul va fi interzis și pe terasele restaurantelor, dar și la intrarea in spațiile…

- Nota de plata pentru romani va fi mai mare in anul 2020 din cauza masurile populiste si iresponsabile care vor continua si in 2019, a scris presedintele PRO Romania, Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook. "Intrebarea este cine va repara de data aceasta dezastrul spre care ne ducem cu toata viteza?…

- Internetul de mare viteza 4G și extinderea catre 5G vor fi introduse in toate localitațile din Romania in urmatoarea perioada, a afirmat, astazi, la Iași, ministrul comunicațiilor și societații informaționale, Bogdan Cojocaru: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/11/11-nov-ora-16-Cojocaru-suma-pe-national.mp3…