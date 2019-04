Stiri pe aceeasi tema

- NADLAC. Migranții au fost depistați in 9 martie, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, unde s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetațean turc in varsta de 50 de ani, la volanul unei autoutilitare marca…

- Noul antrenor al nationalei României de volei feminin este italianul Luciano Pedulla, el urmând a conduce reprezentativa tricolora la turneul final al Campionatului European din acest an, informeaza News.ro. Nationala României va evolua la turneul final în grupa C, cu Azerbaidjan,…

- Autoritatile turce au respins acreditarile de presa ale unui jurnalist freelancer care relata pentru postul de radio public german Norddeutscher Rundfunk (NDR), dupa ce alte doua companii media din Germania au anuntat vineri ca jurnalistii lor nu au primit acreditari, informeaza duminica dpa.…

- Bulgaria va construi un gazoduct pentru a transporta in principal gaze naturale rusesti catre Serbia, de la granita sa cu Turcia, dupa ce trei companii, inclusiv Gazprom, au depus oferte angajante pentru extinderea capacitatii retelei sale de gaze, au anuntat joi oficialii de la Sofia, transmite…

- Peste 9,2 milioane de turisti straini au vizitat anul trecut Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 4,4% fata de 2017, conform datelor Institutului National de Statistica (NSI), cei mai multi vizitatori straini fiind din Romania, Grecia, Germania, Turcia,…

- Un roman care conducea un autoturism marca Volkswagen, cautat de autoritațile din Germania pentru a fi confiscat, a fost prins de oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota. Tanarul in varsta de 29 de ani a fost pe punctul de a introduce mașina in țara, in seara de…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat patru cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in Romania, folosind carti de identitate eliberate de autoritatile bulgare, ce apartineau altor persoane. In data de 16.01.2019, in jurul orei 18,50, la Punctul de Trecere a Frontierei…