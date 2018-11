Stiri pe aceeasi tema

- 25 de ani de Antena 1. Larisa Barbu, fiica cea mica lui Nea Marin, a venit in platoul „Acces Direct”. Ea a mostenit talentul si munceste cot la cot cu el, ca sa duca mai departe ceea ce a inceput tatal ei.

- 25 de ani de Antena 1. In zi de sarbatoare, in platoul „Acces Direct” a venit cel mai nemilos dintre prezentatorii pe care i-a avut pana acum Antena! A pus pe fuga vedetele, la propriu, cu nuiaua in mana. Dar cand au avut nevoie de ajutor, n-a ezitat sa le intinda o mana!

- Este unul dintre cei mai de temut prezentatori de pe micile ecrane, insa are și el „kriptonita” lui. Nea Marin și-a adus nepoții in platoul „Acces Direct”, cu ocazia celor 25 de ani impliniți de Antena 1, iar ei au dat tot din casa!

- Este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de muzica populara, insa puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut familia acesteia, in urma cu mulți ani. Elisabeta Turcu a vorbit despre familie și despre momentul in care și-a pierdut fratele. „In familie am fost șapte copii, acum mai…

- Simona Gherghe și Razvan Sandulescu s-au casatorit religios, intr-un cadru de poveste. Revista VIVA! a obținut in exclusivitate primele fotografii de la marele eveniment, precum și detalii despre marele eveniment. Vezi mai multe imagini pe VIVA!.ro . Nunta a avut loc in vara, iar totul a fost ținut…

- Irina Maria Birou, o cunoscuta interpreta de muzica populara din Turbulea, a fost condamnata aseara la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul de ucidere din culpa, deschis in anul 2016. Interpreta va fi obligata si sa munceasca in folosul comunitatii.

- Ozana Barabancea a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei. Și-a pierdut mama la varsta de 14 ani și a decis sa faca ceea ce iubea cel mai mult in viața, muzica. De asemenea, jurata de la Antena 1 a marturisit ca parinții ei s-au stins din viața la același spital, intr-o zi de joi. „Mama m-a…

- La cei 23 de ani, Alexandra Buburuzan, o cunoscuta artista de muzica populara din Ardeal, și-a schimbat total viața in ultima perioada și s-a pus pe slabit. Nu e ușor, insa artista este disciplinata și adoptat un nou stil de viața și se straduiește sa manance cat mai sanatos. A avut peste 80 de kg,…