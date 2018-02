Stiri pe aceeasi tema

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! Femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o atunci atat de crunt, are motive sa zambeasca…

- Metallica a lansat o colectie de haine si incaltaminte impreuna cu compania Vans, aceasta fiind cea de-a treia colaborare dintre trupa de rock americana si celebrul brand sport. In noua colectie, celebrul logo al formatiei apare atat pe clasica incaltaminte sport, cu si fara sireturi, a companiei Vans,…

- Fosta campioana a Romaniei in sezonul 2005-2006, Corona Brașov trece printr-o perioada nefasta. De la inceputul acestui an, in cele șase etape din Liga Florilor, echipa de handbal nu a reușit decat o victorie, la limita, in fața formației CSM Bistrița, scor 27-28. Pe fondul rezultatelor negative,…

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a luat in greutate cateva kilograme bune dupa ce a renunțat la unul dintre marile sale vicii. Madalin Ionescu, care este casatorit cu jurnalista Cristina Șișcanu , s-a ingrașat. Madalin Ionescu, care anul trecut s-a retras din lumina reflectoarelor pentru…

- LIVE CSU CRAIOVA SEPSI VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Andrei Antonie va arbitra meciul CSU CRAIOVA SEPSI LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Acesta va fi ajutat de asistentii Bogdan Gheorghe și Gabriel Birjac, in timp ce Dragoș Istrate este rezerva. DIGI SPORT si TELEKOM…

- Angela Rusu nu a primit acceptul medicilor de a-si micsora stomacul, motiv pentru care a apelat la un nutritionist. Si a reusit sa scape, pana in prezent, de 17 kilograme. Motiv pentru care este foarte mandra de silueta ei. A

- Andreea Esca este una dintre vedetele foarte discrete cu privire la viata personala. Stirista este foarte atenta cu imaginea ei si cu felul in care arata. Recent, vedeta a dezvaluit cum a reusit sa scape, intr-un timp record, de noua kilograme. A

- "Cred ca sunt cea mai nepregatita femeie insarcinata din zilele noastre. Nu am facut camera copilului, nu stiu unde voi naste, stiu doar cu cine voi naste, adica medicul. Eu, cand auzeam de femei insarcinate, ma gandeam ca eu cand voi fi insarcinata o sa zac in pat, imi va fi rau. Ma gandeam ca are…

- I-a picat cerul in cap atunci cand a aflat ca fiul ei are autism, dar s-a ambitionat sa-i faca acestuia o viata mai buna si sa-l ajute cu toate puterile sa depașeasca momentele dificile: a mers la cursuri, a invatat aproape tot ce se poate despre autism si terapii, iar la un moment dat a decis sa infiinteze,…

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- LIVE DIGI SPORT TELEKOM SPORT MIDTJYLLAND CSM BUCURESTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE. CSM BUCURESTI iși continua parcursul in grupele principale ale Ligii Campionilor cu o partida in deplasare, cu MIDTJYLLAND, programata duminica, de la ora 16:00. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit MIDTJYLLAND CSM…

- Gazeta Dambovitei va propune o noua rubrica saptamanala, cu informatii de interes pentru viitoarele mamici si nu numai. Alaturi de Post-ul O GRAVIDA INFORMATA: Ceaiul de ghimbirul declanșeaza nașterea? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tiffany, mama a doi copii, a reusit sa isi transforme viata si silueta intr-un mod incredibil dupa ce a slabit 30 de kilograme pe parcursul unui an, fara sa urmeze o dieta si fara sa faca foarte mult sport.

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- Simona Gherghe marturisea ca a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele care i se pareau inestetice. vedeta a povestit prin ce pericol a trecut. In urma cu ceva timp, prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , dezvaluia ca s-a numarat și ea printre…

- Inainte sa porneasca in aventura “Exatlon“, Anda Adam a apelat la o dieta minune, care a ajutat-o deja sa scape de sase kilograme in doar o luna. Pentru asta vedeta a renuntat la doua ingrediente: sare si zahar. Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantaretei de catre…

- Un accident extrem de violent s-a produs miercuri seara, pe soseaua de centura a Clujului. Șoferul unui autoturism s-a izbit de un parapeții de pe marginea drumului, rupându-i, iar unul dintre ei a strapuns bolidul.

- Romania a fost in 2016 membra UE cu cantitatea cea mai mica de deseuri generate per cap de locuitor. Astfel, in timp ce un un roman care traieste la oras a generat 261 de kilograme de deseuri, un danez a produs nu mai putin de 777 de kilograme, arata datele Eurostat.

- Astazi, de la ora 11, la Scoala Gimnaziala nr. 22 „I.C. Bratianu”, vor fi prezenti doi dintre cei mai valorosi luptatori de arte martiale de contact din Romania, in special K1 si MMA, constantenii Alexandru Filip si Daniel Asaftei, in cadrul Proiectului National „Campionii Romaniei in scoala, liceu…

- Alexandra are 24 de ani, lucreaza in HR si este, de cateva saptamani, prima femeie salvamontist din Arges. Are o conditie fizica foarte buna, o determinare uriasa si ambitie cat cuprinde ca sa vrea sa urce pe munte pentru a salva vieti. A depus cerere de candidatura, ca aspirant, la Salvamont Arges,…

- In perioada 12-14 ianuarie, Asociatia Columbofila de Sport si Agrement, "HENIU" Bistrita, a organizat a 6-a editie a Memorialul "FILIP CRISTIAN", o expozitie de porumbei si pasari exotice. Membri ACAS "HENIU" Bistrita, prin aceasta activitate, au adus un omagiu fostului lor coleg de pasiune, sublocotenent…

- Când mai savurezi un burger, dar ai pretenția sa slabești, gândește-te ca un cuplu din America s-a ambiționat atât de tare, încât fiecare a slabit câte 170 de kilograme! Afla povestea lor!

- Multi afiliati se intreaba, mai ales la inceput, care ar fi cel mai bun sfat pe care sa-l urmeze in activitatea lor. Cei aflati la inceput inca nu stiu care sunt toate ascunzisurile acestei forme de a face bani online. Ceilalti, avansati, inca nu stiu daca au reusit sa descopere o “formula…

- Denis Shapovalov (18 de ani) nu iși va aminti cu drag de turneul de la Brisbane, Australia. Pe langa eliminarea din primul tur, scor 7-5, 6-7, 4-6, in fața lui Kyle Edmund, numele lui Shapovalov a fost rostit greșit in momentul prezentarii. Denis Shapovalov este considerat de specialiști unul dintre…

- Simpaticul Cabral a marturisit cate kilograme cantarește de fapt. Acesta depașește suta. Cabral este unul dintre cei mai nonconformiști și mai simpatici prezentatori de televiziune din țara noastra. Cabral, care este casatorit cu Andreea Ibacka , este foarte bine facut și foarte inalt. Prezentatorul…

- SIMONA HALEP - ARYNA SABALEKNA LIVE VIDEO ONLINE 2018. DIGI SPORT STREAMING ONLINE HALEP - SABALENKA. Simona Halep si Irina-Camelia Begu, in sferturile turneului de la Shenzhen. Toate meciurile de joi se vor disputa pe arena centrala. In partida inaugurala, Irina Begu, cap de serie numarul 4, o va…

- Alexandra este „omul invizibil” al statului. 24 de ani nu au fost suficienți sa arate ca exista și ca are nevoi. La cate uși a putut sa bata și cate eforturi a putut sa faca impreuna cu tatal ei și toate au fost in zadar.Povestea Alexandrei incepe in urma cu 24 de ani. S-a nascut in Germania…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP.

- Chef Catalin Scarlatescu este unul dintre indragitii jurati ai emisiunii “Chefi la cuțite”, difuzata la Antena 1. Acesta a slabit 50 de kilograme, dupa ce a descoperit ca are probleme de sanatate. Iar, de Sarbatori are in plan sa-si pastreze intacta silueta. Care e secretul lui?

- Corona Wolves a disputat doua meciuri in Ungaria in acest weekend, in cadrul Erste Liga. Bilantul elevilor lui Martin Lacroix este de o victorie si o infrangere. Vineri seara, „lupii” s-au impus la Fehervari Titanok, scor 4-3. Sambata, insa, formatia brasoveana a cedat cu 1-4 la Ujpest. Puținele…

- Poliția Romana, cu sprijinul unui operator autorizat, a distrus 1.280 de kilograme de droguri de risc și de mare risc, substante stupefiante confiscate in dosare penale din ultimii ani. Inspectoratul General al Politiei Romane a distrus 1.280 de kilograme de ...

- In anii dintre cele doua razboie mondiale, Laboratorul Vorel de la Piatra Neamt era intre cele mai moderne din tara, firma purtand denumirea „Farmacia Vorel - Laborator chimico-farmaceutic”.

- Pacienta accidentata luni, la iesirea din Diosig nu mai e intubata si e constienta. De dimineata, pacienta a fost supusa unor investigatii de specialitate. E posibil ca in cursul acestei zile sau miercuri, tanara gravida sa fie transferata la sectia de neurochirurgie. Ieri nu se punea…

- Politia Romana continua actiunea nationala ,,Foc de Artificii", pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. Saptamana aceasta, politistii au constatat 44 de infractiuni, au aplicat 17 sanctiuni contraventionale, au confiscat 222…

- ROMÂNIA-ANGOLA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT. Echipele României, Frantei, Rusiei, Germaniei si Serbiei s-au calificat în optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, dupa primele desfasurarea primelor trei etape din faza grupelor. ROMÂNIA-ANGOLA…

- Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantareței de catre o prietena. „Alerg dupa copil, fac sport si tin o dieta interesanta, care se numeste Nalep si pe care mi-a recomandat-o prietena mea, Lilia Caraush, dupa ce a slabit 14 kg in doua luni. Eu am reusit sa dau jos…

- Toma a reusit sa aduca titlul mondial pentru Romania dupa 14 ani. Ea s-a impus in fata unor adversare din Columbia, Thailanda si Canada, cu 109 kilograme la stilul smuls, 128 kilograme la stilul aruncat, si 237 la totalul olimpic.

- Un studiu publicat in "Journal of Science and Medicine in Sport" a analizat zece femei care au facut sport recreational, toate cu o greutate corporala normala. Femeile au primit o masa bogata in proteine (45% proteine), o masa saraca in proteine (15%) si nu au primit niciun fel de mancare inainte…

- Florin Raducioiu, Marian Dragulescu și Catalin Moroșanu la “Guess My Age – Ghicește varsta”. Runda a cincea le-a adus-o in fata pe Alexandra, o tanara care... inghite flacari, scoate cuie din nas și cate și mai cate.

- Ca și in cazul sarcinilor anterioare, orice apariție a Ducesei de Cambridge in perioada graviditații este un eveniment urmarit in detaliu de catre admiratorii sai. Iata ca, dupa o perioada in care Kate Middleton a preferat sa stea depare de lumina reflectoarelor și sa renunțe la indatoririle regale…