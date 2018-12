Stiri pe aceeasi tema

- Strazile Buzaului s-au umplut de cete de colindatori, mulți veniți din județele Moldovei. Oamenii și-au facut deja un obicei din a-și petrece sarbatorile Craciunului departe de case, dormind prin gari sau pe unde apuca. Printre ei sunt și cațiva colindatori din Moinești, județul Bacau, care au pornit…

- Traficul rutier pe un drum national - DN 2 intre Buzau si Focsani - se desfasoara in conditii de ceata, care a scazut vizibilitatea sub 100 de metri, iar pe DN 2G, intre Moinesti si Onesti, judetul Bacau, se semnaleaza polei, informeaza Centrul Infotrafic, scrie Mediafax.Se circula in conditii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o avertizare cod galben de ceata valabila pentru judetele Moldovei. Avertizarea este valabila pentru judetele Suceava, Bacau, Neamt si Botosani

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in orele urmatoare, pe raza a patru judete din zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 21:00, in judetele Iasi, Suceava, Botosani, Neamt, Bacau si Vrancea, local ceata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in orele urmatoare, pe raza a patru judete din zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 21:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi, local ceata va determina scaderea…

- Mircea Draghici, trezorierul PSD, si Dragos Benea, liderul filialei Bacau, sunt variantele lui Liviu Dragnea pentru Ministerul Transporturilor, sustin surse din PSD pentru Adevarul. Refuzata de Klaus Iohannis la Transporturi, Lia Olguta Vasilescu are mari sanse sa preia Ministerul Dezvoltarii, sustin…

- Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR) aduce la Moinesti, in perioada 16 - 18 noiembrie, patru filme romanesti, patru invitati de marca, o conferinta si un documentar cu si despre filosoful Mihai Sora. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, SFR ii are ca invitati pe criticul…

- „Stimate domnule ministru, Saptamana trecuta, comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, care provine din același partid cu dumneavoastra, va implora sa faceți o solicitare de finanțare catre Comisia Europeana pentru demararea proiectului Autostrazii Iași-Targu Neamț-Targu…