​VIDEO Google a lansat cel mai ieftin telefon Pixel de până acum ​Google a prezentat la conferința dezvoltatorilor, în California, cel mai ieftin smartphone Pixel de pâna acum, modelul 3a care costa 399 de euro, cu peste 300 de euro mai puțin decât modelul &"fanion&" Pixel 3. Cel mai interesant lucru de la Pixel 3a este Night Sight, un mod de fotografiere ce se bazeaza mult pe software și care poate produce rezultate excelente - fotografii în bezna sau pe lumina slaba care ies incredibil de bine, de multe ori mai luminoase și mai detaliate decât poate percepe ochiul uman în aceleași condiții.





