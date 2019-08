Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Buzau a trecut cu 1-0, de Csikszereda Miercurea Ciuc, in prima etapa a Ligii a II-a. Debut fericit, pentru Gloria Buzau, la primul contact cu Liga a II-a. Elevii lui Ilie Stan au dispus, azi, de Csikszereda Miercurea Ciuc, echipa de asemenea, nou promovata in eșalonul secund. Roș-albaștrii și-au…

- SCM Gloria Buzau conduce cu 1-0 pe Csiksereda Miercurea Ciuc, dupa un gol marcat in minutul 64 de Cosmin Tucaliuc. Partida a inceput la ora 11:00, pe stadionul din Crang fiind prezente cateva mii de spectatori. Vom reveni.

- • Gloria Buzau – Csikszereda Miercurea Ciuc, duminica, de la ora 11,00 O noua ediție a celui de-al doilea eșalon pornește la drum in acest week-end și, dupa trei ani, o noua echipa a Buzaului este pregatita sa lupte din nou la acest nivel. Promovata in Liga a 2-a la capatul unui sezon pe care l-a […]…

- Echipa formata din britanicul Andy Murray si americanca Serena Williams a debutat cu victorie, sambata, pe tabloul de dublu mixt de la Wimbledon potrivit news.roCei doi s-au impus cu scorul de 6-4, 6-1, intr-o ora si 16 minute, in fata perechii Andreas Mies/Alexa Guarachi (Germania/Chile).…

- Selectionata Camerunului, detinatoarea titlului, a debutat cu o victorie, 2-0 cu Guineea Bissau, la editia din acest an a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, gazduita de Egipt, marti seara, la Ismailia, in Grupa F. ''Leii neimblanziti'' au facut diferenta prin golurile…

- Selectionata de tineret a Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, 4-1 (2-1) cu Croatia, marti seara, in Grupa C, pe San Marino Stadium din Serravalle. Tricolorii au obtinut prima lor victorie la un Campionat European de tineret, la…

- Bucurie generala, in Sala Sporturilor, dupa ce handbalistele de la SCM Gloria Buzau au caștigat cu 26-25 (13-11) in fața echipei HC Dunarea Braila. Dupa acest succes, SCM Gloria a mai urcat un loc, depașind Zalaul lui Tadici, și a terminat sezonul pe un nesperat loc 7. Buzoiencele au condus tot meciul…

- Pentru Rapid, este a doua promovare consecutiva, din Liga 4 in Liga 3, iar acum din Liga 3 in Liga 2. Sub privirile lui Mircea Lucescu, care a fost in tribune, dupa victoria cu Unirea Slobozia jucatorii au dansat pe teren, in fața a in jur de 8.000 de oameni. Fotbalistii, care au imbracat la final…