- Echipa engleza Arsenal s-a calificat, joi seara, in finala Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia spaniola Valencia CF cu scorul de 4-2 (1-1), in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. ''Tunarii'' castigasera si meciul tur, cu scorul de 3-1, si vor juca finala, pe 29…

- Arsenal a invins-o pe Valencia CF cu scorul de 3-1 (2-1), joi seara, la Londra, in prima mansa a semifinalelor Europa League la fotbal. ''Liliecii'' au deschis scorul prin Mouctar Diakhaby (11), dar Arsenal a intors scorul prin ''dubla'' francezului Alexandre Lacazette…

- Joi seara au avut loc meciurile din prima mansa a semifinalelor Europa League. Arsenal are o sansa puternica pentru calificare, invingand Valencia cu 3-1. In celalalt meci, Frankfurt si Chelsea au terminat la egalitate...

- Joi, de la ora 22:00, se disputa manșa retur a sferturilor de finala din Europa League. Chelsea, Benfica, Arsenal și Valencia pornesc drept favorite la calificarea in penultimul act dupa rezultatele din tur. Meciurile vor putea fi urmarite liveTEXT pe GSP.RO. ...

- ​Chelsea a reușit sa modifice tabela pe finalul disputei cu Slavia, de la Praga, golul lui Marcos Alonso ducând formația londoneza cu un pas mai aproape de semifinalele Europa League. Confruntarea s-a disputat pe "Sinobo Stadium", în prezența a 17.484 de spectatori. Slavia…

- Valencia si Chelsea au obtinut victorii in deplasare, joi, in prima mansa a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal, in timp ce Arsenal si Benfica s-au impus la diferenta de doua goluri in partidele de acasa. Valencia a facut un pas mare spre semifinale, prin victoria cu 3-1…

- EUROPA LEAGUE LIVE. Romanii ramași in competiție sunt Vlad Chiricheș (Napoli) și Alexandru Baluța (Slavia Praga). Napoli va primi vizita lui Salzburg, echipa care a ajuns pana in semifinale la ediția de anul trecut. Slavia Praga va juca meciul tur in deplasare, urmand sa o intalneasca pe Sevilla,…

- Arsenal, Napoli, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Valencia, Villarreal si Zenit Sankt Petersburg s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa meciurile din mansa...