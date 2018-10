Stiri pe aceeasi tema

- Gestul neașteptat al unui barbat din Letonia a devenit viral pe Twitter. El a publicat un mesaj in care a explicat de ce a decis sa returneze un set de pahare abia cumparate de la IKEA. Letonul a descoperit pe fundul paharelor inscripția „Made in Russia”, spunand ca un astfel de gest care pare marunt…

- Inregistrari video cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro savurand suculente bucati de carne intr-un restaurant de lux din Istanbul au suscitat luni indignarea in Venezuela, grav afectata de criza economica si de penurii, informeaza marti AFP, scrie hotnews.ro.

- Un elev al Liceului Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu, din Ramnicu Valcea, a facut publica o inregistrare in care se aude cum iși amenința cu bataia profesoara, dupa ce a primit nota doi. In imagini se vede cum elevul merge la ...

- Simone, in varsta de 93 de ani, din Statele Unite ale Americii, pare sa fi facut o adevarata pasiune pentru filmele polițiste. Aceasta a marturisit ca apreciaza foarte mult și reality-show-urile cu...

- Imagini șocante de la un accident produs pe autostrada au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui alt autovehicul. O camioneta a ramas avariata pe marginea autostrazii din Toronto și a fost lovita în plin de un autoturism scapat de sub control. În…

- Familie cu doi copii spulberata de tren. Mecanicul de locomotiva face marturii cutremuratoare: Am scos una dintre fetite Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in…

- Un video cu un copil de cativa ani care conduce o masina pe autostrada spre Sibiu face furori pe internet, transmite RomaniaTv.net. Micutul sta singur pe scaunul din stanga, se ridica pentru a vedea bine soseaua si masinile din fata si chiar intra in depasire Copilul conduce cu muzica tare si adulti…

- Vremea capricioasa aduce fenoneme rare in Bihor. Un cititor de-al Bihoreanului a surprins, duminica, o tornada, in zona localitatii Nimaiesti.Filmarea a fost facuta de catre Madalin Hint, care a precizat ca inregistrarea a fost facuta duminica, la ora 13.