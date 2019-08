Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (nr. 27 WTA) a caștigat finala de la Rogers Cup, dupa ce adversara ei, Serena Williams (nr. 10 WTA), a acuzat dureri la spate și a trebuit sa se retraga, la scorul de 3-1, potrivit Mediafax.Bianca Andreescu se afla in avantaj, in primul…

- "Nu mint, viata este a naibii de uimitoare!" le-a strigat Bianca Andreescu, jucatoare de teni canadiana de origine romana de 19 ani, parintilor ei, dupa calificarea in finala de la Toronto, unde o va intalni pe nimeni alta decat Serena Williams.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, in care o va avea ca adversara pe americanca Serena Williams, fostul lider al clasamentului mondial. https://evz.ro/se-anunta-o-finala-istorica-la-rogers-cup-pe-cine-va-avea-de-infruntat-serena.html

- Serena Williams (SUA, 10 WTA) s-a calificat in finala la Rogers Cup, dupa ce a invins-o pe Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3, informeaza News.ro, americanca trecandu-și in palmarea a 500-a victorie pe hard. In finala, pentru un al patrulea trofeu la Toronto, Williams va evolua contra…

- Serena Williams (SUA, 10 WTA) s-a calificat in finala la Rogers Cup, dupa ce a invins-o pe Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3.Serena a obtinut a 500-a victorie din cariera pe hard. In finala, pentru un al patrulea trofeu la Toronto, Williams va evolua contra favoritei…

- Serena Williams (10 WTA) a invins-o pe Naomi Osaka (2 WTA), scor 6-3, 6-4, și s-a calificat in semifinalele Rogers Cup. Serena Williams va juca in semifinale contra cehoaicei Marie Bouzkova (91 WTA). A fost prima infruntare dintre cele doua jucatoare dupa finala cu cantec de la US Open 2018, cand Serena…

- Serena Williams (37 de ani, 7 WTA) revine pe teren la Rogers Cup dupa finala de la Wimbledon pierduta drastic in fața Simonei Halep (27 de ani, 4 WTA), scor 2-6, 2-6. Americanca a susținut o conferința de presa inainte de startul turneului, iar jurnaliștii n-au ezitat sa readuca in actualitate ultimul…

- Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari. Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2. Spre deosebire de ultimele…