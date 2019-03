Stiri pe aceeasi tema

- Principalele nereguli au fost observate in emisiunile 'Lumea lui Banciu', 'Buna, Romania', 'Controverse' (B1TV), 'Punctul de intalnire', 'Descoperiti', 'In gura presei', 'Sinteza zilei' (Antena3) și 'Jocuri de putere', 'Talk News', 'Realitatea Romaneasca' (Realitatea TV).Citește și: Situația…

- Mai mulți protestatari Rezist, in frunte cu Marian ”Ceaușescu”, au atacat sediul Ministerului Justiției! Aceștia au aruncat cu sos de roșii, dupa ce in urma cu cateva zile au varsat vopsea roșie pe scarile instituției. Protestatarii au recurs la aceste gesturi, dupa ce Tudorel Toader a dat o OUG…

- In timpul unor declarații de presa, protestatarul Marian Ceaușescu a inceput sa țipe la adresa șefului PSD. ”Un penal, condamnatul Dragnea! Sa mergi la pușcarie”, i-au strigat protestatarii. La un moment dat, Liviu Dragnea i-a strigat: ”La pușcarie sa mergi tu, securila!”. Președintele PSD…

- "Buna ziua, domnule Nicolicea. la multi ani, ce faceti?", spune Marian Ceausescu. "Bine, multumesc frumos de urare", ii raspunde Eugen Nicolicea, in timp ce urca in masina."Anul asta o sa va mai bateti joc de noi atata, ca sunteti un nesimtit? Stiti nu. Ati baut si urcati beat la volan?…

- Protestatarii au fost intampinați de jandarmi care nu le-au acordat accesul. Interesant este ca protestatarii #Rezist au purtat ”veste galbene”, la fel ca deja celebrii manifestanți din Franța. Printre protestatari se numara și Malin Bot sau Marian Ceaușescu, prezenți mereu la asemenea acțiuni. Ambii…

- Masuri sporite de siguranța la Parlament, dupa ce mai mulți protestatari #rezist s-au luat la harța cu jandarmii. Conform Romania TV, protestatarii incearca sa intre in cladirea Parlamentului, insa sunt opriți de forțele de ordine.Numarul efectivelor disponibilizate la Parlament a crescut,…

- Protestatarii #Rezist par sa aiba o imaginație fara margini atunci când vine vorba de lupta cu principalul partid de guvernamânt și cu lideri ai acestuia. Protestatarul #rezist, Marian Ceaușescu, i-a agațat lui Nicolae Badalau un vas de veceu de gardul casei.

- Dupa ce locuința i-a fost sparta recent de hoți in timp ce dormea, ministrul Economiei, Niculae Badalau, a fost „calcat” și de protestatarii #Rezist care i-au legat de poarta, in Bolintin Vale (Giurgiu), un closet in care au pus o poza a social-democratului și peste care au turnat un lichid galben.…