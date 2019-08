Stiri pe aceeasi tema

Tehnicianul Corneliu Papura a declarat, joi seara, ca Universitatea Craiova merita sa marcheze de patru ori in meciul cu AEK Atena, incheiat la egalitate, scor 1-1, in mansa secunda a turului trei preliminar al Ligii Europa, potrivit news.ro.

Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse, informeaza joi agentia DPA, potrivit Agerpres.

Președintele Klaus Iohannis a venit, joi, la Constanța, unde au loc festivitațile de Ziua Marinei, insoțit de soția sa Carmen, potrivit stirileprotv.ro.Prima doamna a Romaniei a avut o apariție spectaculoasa, purtand o rochie alba pana la genunchi, care i-a scos in evidența picioarele bronzate.

In acest moment se cunosc 26 din cele 32 de echipe care vor evolua in grupele Ligii Campionilor din acest sezon. In ceea ce privește Romania, din fotbalul nostru poate merge doar CFR Cluj in lupta cu marile cluburi din Europa, doar daca va trece in play-off de Slavia Praga, potrivit Mediafax.

Conor McGregor, cel mai renumit luptator MMA, a lovit cu pumnul un batran, cand se afla intr-un bar din Irlanda, țara sa natala. Incidentul violent ar fi avut loc in aprilie. Conform TMZ Sports, McGregor, 31 de ani, a intrat in pubul Marble Arch, din Dublin, și a oferit un rand de Proper Twelve, whiskey-ul…

Controversatul luptator MMA, Conor McGregor (31 de ani), a lovit cu pumnul un barbat în vârsta, într-un bar irlandez. Un videoclip cu incidentul a început recent sa circule pe internet, transmite Mediafax.

Comisia Europeana pregateste un pachet de ajutoare de ordinul miliardelor de euro pentru Irlanda, pentru a compensa pierderile economice provocate de un Brexit fara acord, scrie luni ziarul The Times, preluat de Reuters.

- Partidul proeuropean al premierului irlandez Leo Varadkar, Fine Gael, se afla pe primul loc la alegerile europene desfasurate vineri in Irlanda, dupa o campanie dominata de Brexit, indica sondajele efectuate la iesirea de la urne, relateaza AFP. Centristii din Fine Gael (Familia Irlandeza) se situeaza…