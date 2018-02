VIDEO Germania: Un controversat clopot care il omagiaza pe Adolf Hitler, mentinut in functiune prin decizia autoritatilor locale

Stiri pe aceeasi tema

- Un controversat clopot care il omagiaza pe liderul nazist Adolf Hitler va functiona in continuare in turnul bisericii din localitatea Herxheim am Berg, in urma deciziei autoritatilor locale, informeaza DPA. Clopotul, care a fost fabricat in 1934 si are inscriptionat textul ''Totul pentru patrie…

- Casa de Cultura a Sindicatelor poate intra in posesia oricarui om de afaceri sau a unei firme, care ofera 8,7 milioane de lei la ultimul termen al licitației de pe 5 martie, in contextul in care este cat se poate de clar ca municipalitatea nu este interesata de achiziționarea cladirii. Deși,…

- Germania va acorda Moldovei 2 milioane de euro pentru un proiect de cooperare tehnica ce va contribui la imbunatațirea serviciilor locale de aprovizionare cu apa și canalizare in localitațile amplasate in zona bazinului central al riului Nistru. In acest sens, astazi, la Chișinau, Biroul politici de…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut un apel…

- Ca politicienii ne vand pe nimic, de la o zi la alta, nu mai este un secret. Dar ca sa ajungi la limita tradarii, deja este prea mult. Ca sa cumpere voturile UDMR, in 21 februarie, in plenul Senatului, parlametnarii PSD si ALDE s-au opus proiectului de lege privind obligarea autoritaților locale de…

- SALVARE… De zece ani, un barladean se chinuie sa obtina un ajutor de la stat, traind la limita supravietuirii. In 2008, Chiosa lucra la “Rulmenti” Barlad. In timp ce era la serviciu, acesta a lesinat si a cazut din picioare, in sectia in care lucra. A fost dus la spital si, dupa mai multe analize, [...]

- Anul trecut, accesul pietonilor a fost restricționat in anumite puncte din zona de nord a Timișoarei, prin desființarea mai multor treceri de pietoni. The post Masura laudabila a autoritaților locale appeared first on Renasterea banateana .

- Oamenii de stiinta desecretizeaza, treptat, tehnologiile de care a dispus Germania in timpul celui de-al doilea Razboi mondial. Specialistii americani au dezvaluit planul lui Hitler privind crearea unei arme...

- Primarul orașului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras intenționeaza ca, incepand cu luna martie (a.c.), sa invite la conferințe de presa pe care le susține, șefi sau reprezentanți ai instituțiilor subordonate Primariei, in vederea prezentarii sarcinilor și activitații acestora, astfel incat cetațenii…

- Un tata a trei copii din satul Baroncea, raionul Drochia, a ramas fara fiica sa de cinci ani. Autoritațile locale au decis ca barbatul, soția caruia a murit,nu este in stare sa aiba grija de fetița.

- "Ploiestiul paralel" este o campanie pe care o lansam cu scopul de a atrage atentia autoritatilor locale asupra conditiilor de trai din unele zone ale municipiului, fie ca vorbim despre lipsa canalizarilor, starea deplorabila a drumurilor sau gunoaiele care zac pe mijlocul drumului sau pe zonele verzi.…

- Un Mussolini in viata si aproape agreabil strabate si seduce o Italie debusolata in comedia „Sono tornato”, lansata cu o luna inainte de alegerile legislative, informeaza AFP. Acest film preia cu fidelitate tiparul oferit de „Er is wieder da” (2015), o comedie germana adaptata pentru marele ecran pe…

- Un Mussolini in viata si aproape agreabil strabate si seduce o Italie debusolata in comedia "Sono tornato", lansata joi in aceasta tara, cu o luna inainte de alegerile legislative, informeaza AFP. Acest film preia cu fidelitate tiparul oferit de "Er is wieder da" (2015), o comedie germana adaptata pentru…

- Desi sunt actiuni simbolice, Igor Dodon condamna declaratiile de unire semnate de catre autoritatile locale a cinci sate din Republica Moldova. Seful statului sustine ca orice tentativa care are drept scop acapararea sau instrainarea teritoriului tarii, orientata spre lichidarea statului, va primi un…

- Cu toate ca sunt considerați locuitori ai Dejului, ca și cei care locuiesc in cartierul Dealul Florilor sau in zona centrala, platind la fel cu toata lumea impozite și taxe catre municipalitate, locuitorii din cartierul Triaj al municipiului Dej sunt mai mereu neglijați de autoritațile locale.

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin.

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, miercuri, dupa ora 06.00, cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, in sferturile de finala ale Australian Open.Aceasta intalnire este a treia pe Rod Laver Arena. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, de celalalt meci din sferturile…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.Actul…

- Un film controversat despre atacul terorist de la sala Bataclan din Paris, din 2015, a carui productie s-a incheiat recent, va fi difuzat la un moment dat, desi o asociatie a supravietuitorilor si rudelor victimelor considera aceasta initiativa "scandaloasa", informeaza BBC.

- De la inceputul primului meu mandat in Parlamentul Romaniei, mi-am axat activitatea pe rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetatenii si reprezentantii autoritatilor locale. Intreaga mea activitate parlamentara de pana acum poate fi consultata pe pagina de internet a Camerei Deputatilor Read…

- Ministerul Sanatații a anuntat, pe site-ul institutiei, ca a transmis toate documentele necesare pentru emiterea autorizației de funcționare a Maternitații din Brașov și a avizat structura unitații sanitare. In ultimul an, ministrul Sanatații, Florin Bodog spune ca a avut numeroase discuții cu autoritațile…

- Organizatorii se asteapta ca pana la 750 de persoane sa participe la un eveniment neonazist la 20 aprilie la granita dintre Germania si Polonia pentru a marca ziua de nastere a lui Adolf Hitler. Organizat de Partidul National Democrat (NPD), de extrema dreapta, evenimentul din satul Ostritz, care…

- Reprezentanții autoritaților locale cer guvernarii majorari de salarii. In acest sens a fost expediat un demers presedintelui Parlamentului, Andrian Candu, premierului Pavel Filip și tuturor liderilor partidelor si fractiunilor parlamentare.

- Sub conducerea lui Adolf Hitler, Germania a invadat peste 20 de tari din Europa si Africa. Motivul invaziilor a variat in functie de fiecare tara, iata doar cateva exemple dintre acestea in 11 tari pe care le-a atacat.

- Un Mercedes de lux folosit de Adolf Hitler in deplasarile sale in Germania va fi scos la licitatie pe 17 ianuarie in Arizona, in Statele Unite, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, relateaza news.ro. Bolidul - care poate atinge 160 de kilometri pe ora, un Mercedes-Benz 770K Grosser, mai…

- Camera Deputatilor a adoptat cu 217 voturi pentru, unul impotriva si 45 de abtineri, proiectul de lege care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30 din necesarul achizitiilor viitoare.Proiectul de lege are…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca cel tarziu la rectificarea din vara va fi luata in calcul eventual suplimentarea sumelor date autoritatilor locale, dupa ce primarii s-au plans ca le scad veniturile datorita diminuarii impozitului pe venit de la 16% la 10%.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intalnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la targul de Craciun de la Berlin a recunoscut 'slabiciunea statului' in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. 'Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…

- Deputatul PNL Florin Roman a criticat, luni, respingerea amendamentului potrivit caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare a impozitului pe venit de la 16% la 10%, sustinand ca majoritatea…

- Dupa dezbaterile din comisiile reunite de buget ale Parlamentului, alesii au adoptat un amendament prin care aloca mai multi bani autoritatilor locale decat se prevedea initial in proiectul de buget pe anul viitor, informeaza Digi24 . Astfel, conform amendamentului, impozitul pe venit ar urma sa intre…

- Victorie de etapa pentru primari in dezbaterile din comisiile reunite de buget din Parlament. Alesii au adoptat un amendament prin care aloca mai multi bani autoritatilor locale decat se prevedea initial in proiectul de buget pe anul viitor, informeaza Digi 24.Astfel, conform amendamentului, impozitul…

- Regele Mihai I al Romaniei ramane in istorie nu doar ca cel mai longeviv suveran al țarii, ci și ca regele care l-a pacalit pe Adolf Hitler și a reușit sa scurteze cel de-al Doilea Razboi Mondial cu circa jumatate de an și sa salveze viețile a jumatate de milion de oameni, conform estimarilor istoricilor.…

- Doua persoane au murit si alte cateva a fost ranite dupa ce au fost injunghiate de catre un individ in orasul olandez Maastricht, potrivit Politiei locale, a relatat agentia de stiri De Telegraf, citata de site-ul cotidianului The Independent. ”Doua persoane murit si alte cateva au fost ranite dupa…

- Anul 2018 se prefigureaza a fi unul dezastruos din punct de vedere economic pentru administrațiile locale. Pe langa bugete drastic taiate, care vor limita investițiile și vor frana dezvoltarea economico-sociala a comunitaților locale, urmeaza alte limitari bugetare odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei…

- Potrivit stiridiaspora.com, autoritațile franceze au facut public un plan de intervenție necesar pentru a atrage in regim de urgența medici de familie in departamentul Indre-et-Loire, situat in centrul țarii. S-a ajuns in aceasta situație disperata dupa ce mai multe cadre medicale fie au plecat,…

- Terenurile agricole care nu vor fi prelucrate timp de doi ani de catre proprietari vor ajunge in gestiunea autoritatilor publice locale. Autoritatile le vor putea da in arenda, pe o perioada de pana la cinci ani, celor care vor sa le prelucreze. Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului…

- Autoritațile locale vor primi peste 115 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului pentru asigurarea alimentarii populației cu energie termica. Astfel, pentru 13 localitați din 12 județe se vor suplimenta sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor…

- Un imobil din localitatea germana Bergkamen, in care se aflau si romani, a fost cuprinsa de flacari. 33 de persoane au ajuns la spital, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Consulatul General al Romaniei la Bonn urmarește indeaproape evenimentele legate de incendiul produs la data de 1…

- Un imobil din localitatea germana Bergkamen, în care se aflau si români, a fost cuprinsa de flacari, 33 de persoane ajungând în spital, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Conform presei germane, mai mulți români ar fi printre victime. Astfe, 31 de persoane…

- Consulatul General al Romaniei la Bonn urmareste indeaproape evenimentele legate de incendiul produs astazi, intr un imobil situat in localitatea germana Bergkamen. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, oficiul consular a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile…