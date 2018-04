Stiri pe aceeasi tema

- Doua garnituri de metrou s-au ciocnit in orașul german Duisburg, marți dupa-masa.Mai mult de 20 de persoane au suferit rani in urma coliziunii produse marti intre doua trenuri de metrou in orasul Duisburg, din vestul Germaniei, a comunicat un purtator de cuvant al politiei

- Cel putin 35 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce doua trenuri de metrou au intrat in coliziune marti in orasul german Duisburg, anunta surse citate de presa germana.

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- Cinci persoane – patru barbați și o femeie – au murit luni intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau cei cinci cetațeni romani s-a ciocnit cu un camion. Barbații au varste cuprinse intre 27 și 37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tagedia s-a petrecut pe o sosea din sudul…

- Mai mult de 300 de persoane au fost evacuate din Waterfront Manila Pavilion Hotel, unde incendiul continua sa faca ravagii la 10 ore dupa ce a izbucnit. Cele trei victime erau angajatii unui cazinou situat in hotelul de 22 de etaje si unde renovarile erau in curs, potrivit lui Erwin Margarejo,…

- Cele circa patru milioane de musulmani 'apartin de asemenea Germania, exact la fel cum si religia lor apartine Germaniei', a declarat Merkel, ce are frecvente contradictii cu fostul premier bavarez cu privire la imigratia din tarile musulmane.'Trebuie sa facem tot ce putem pentru a face…

- Cinci persoane sunt cautate pentru tentativa de omor dupa un incendiu criminal impotriva unei moschei din sudul Germaniei, au anuntat sambata justitia si politia, scrie AFP, scrie agerpres.ro.

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale chestiunea…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- În urma cu puțin timp, la intersecția strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu, doua mașini s-au ciocnit! În urma impactului, doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de îngrijiri medicale! Un barbat s-a ales cu un picior rupt, iar un alt pacient a suferit un…

- Atacul informatic impotriva a doua ministere din Germania, despre care s-a relatat miercuri, este in plina desfasurare, dupa cum a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP.

- Echipa Rusiei a invins, duminica, in finala turneului olimpic de hochei de la Pyeongchang, nationala Germaniei, scor 4-3. Jucatorii rusi au intonat imnul lor national la ceremonia de decernare a medaliilor, la JO de la Pyeongchang, desi acest lucru le era interzis, conform codului de conduita stabilit…

- Accidentul a avut loc pe E 81, la iesire din Satu Mare. „In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime. (...)Unul dintre șoferi, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost extras din autoturism in stare de conștiența, insa cu politraumatisme la nivelul brațelor și picioarelor,…

- Sase persoane aflate intr-un autobuz au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc sub un pod feroviar, dupa ce soferul unui autotren a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul s-a ciocnit cu autobuzul. Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Un elicopter s-a prabusit din cauza unui elan in statul american Utah. Accidentul s-a produs dupa ce animalul a fost lovit de elicea aparatului de zbor.Cei doi oameni care se aflau la bord au suferit rani usoare, dar elanul, din pacate, nu a supravietuit.

- Un accident feroviat grav s-a produs luni in Austria. Poliția austriaca spune ca o persoana a fost ucisa și alte 20 au fost ranite, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca cele doua trenuri s-au ciocnit in jurul orei 12:25 pm, in timp…

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier a avut loc duminica, 4 februarie a.c., la ora 8.34, pe DN 64, la Rm. Valcea, str. Raureni, in urma caruia trei persoane au fost ranite. Un bransament de gaz a fost avariat si s-a intervenit pentru remediere. O masina cu numere de Valcea se deplasa pe directia Dragasani-Rm. Valcea.…

- Momente de panica pe aeroportul din Frankfurt. 14 persoane au fosta ranite dupa ce un autobuz care transporta pasagerii de la avion catre terminal s-a ciocnit cu un camion de pe platforma aeroportului.In autobuz se aflau 72 de calatori care se intorceau din Sevilia.

- Consulul german de la Sibiu, Hans E. Tischler, a efectuat o vizita la Brașov, la invitația consilierului local FDGR – Cristian Macedonschi. Prima intalnire a fost cu profesorii secției germane a școlii 12 – Peter Maffay urmata de inaugurarea noii hale de producție a companiei Premium Aerotec din Ghimbav…

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- Danemarca a invins Germania, detinatoarea titlului, cu scorul de 26-25, duminica, la Varazdin, si a preluat conducerea in Grupa a 2-a principala a Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia. Germania conducea cu un singur gol la pauza, 9-8, dupa o prima repriza…

- Trei persoane au fost ranite grav, duminica seara, una fiind in stop cardiac, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR incarcat cu busteni si a luat foc, pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, sambata, ca doua autoturisme s-au ciocnit pe un drum in localitatea Santana de Mures, in urma impactului cinci persoane fiind ranite. „Doua dintre victimele din cadrul accidentului sunt de…

- Cel puțin 47 de persoane au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite, marti, dupa ce un autobuz scolar a deraiat si a intrat in zidul unei case aflate in sudul Germaniei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul postului ABC News si al agentiei Dpa.

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, trei accidente rutiere s-au produs, joi dimineata, in judetul Sibiu. Primul eveniment rutier a avut loc in orasul Agnita, pe str. 1 Decembrie, din cauza neacordarii de prioritate unor pietoni. Un tanar de 24 de ani, aflat la volanul unei masini,…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Doua persoane au fost ranite, duminica, in urma unei explozii produse in apropierea unei statii de metrou de la periferia orasului Stockholm, a anuntat politia suedeza, care exclude ipoteza unui atac terorist, relateaza AFP, citata de News.ro

