Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, care a fugit de la locul scenei, a facut comentarii rasiste cand a fost oprit si arestat ulterior, conform unui comunicat al politiei si procurorilor. "Investigatorii suspecteaza ca a fost vorba de un atac deliberat care ar putea ave legatura cu viziunile xenofobe ale soferului",…

- Politia din Germania a retinut marti un barbat german sub suspiciunea ca a intrat cu masina intr-o multime de oameni in orasul Bottrop din nord-vestul tarii, ranind patru persoane, autoritatile fiind de parere ca foarte probabil a fost vorba de un atac xenofob, relateaza Reuters.

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în oraselul Bottrop, situat în nord-vestul Germaniei, relateaza postul N-TV si publicatia Westfalenpost.

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in oraselul Bottrop, situat in nord-vestul Germaniei, relateaza postul N-TV si publicatia Westfalenpost.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ aflat sub influenta alcoolului a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in capitala Germaniei, Berlin, au anuntat autoritatile regionale, citate de agentia DPA si de site-urile de stiri T-Online.de si Web.de, transmite…

- O mașina a intrat in plin ii lumea care aștepta intr-o stație de autobuz din orașul Recklinghausen, din vestul Germaniei. O femeie in varsta de 88 de ani a murit pe loc, iar noua alte persoane dintre cele care așteptau autobuzul acolo au fost ranite, a dezvaluit observator.tv . Tentativa de sinucidere?…

- Cel puțin zece persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-o stație de autobuz in orașul Recklinghausen din vestul Germaniei, printre persoanele ranite fiind și șoferul mașinii, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Momentan nu este clara cauza producerii accidentului. Dintre persoanele…

- Un tanar a fost retinut duminica, el fiind acuzat ca a injunghiat un barbat in urma unui conflict legat de o masina, dupa care a intrat cu masina in doua persoane aflate pe centura orasului si in mai multe persoane care erau in parcarea unui centru comercial. Video aici https://youtu.be/40RJUaBsIJA…