Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat in capitala Georgiei, Tbilisi, duminica, fata de rezultatele alegerilor prezidentiale. Candidatul infrant, Grigol Vashadze, a declarat ca partidele de opozitie vor contesta legal rezultatele, scrie Reuters.

- Aproximativ 25.000 de georgieni au demonstrat duminica pe strazile capitalei Tbilisi impotriva recentei alegeri in functia de presedinte al tarii a candidatei sustinute de putere, un scrutin pe care manifestantii il considera falsificat, relateaza AFP. Cu steaguri ale Georgiei sau ale…

- Aproximativ 25.000 de georgieni au demonstrat duminica pe strazile capitalei Tbilisi impotriva recentei alegeri in functia de presedinte al tarii a candidatei sustinute de putere, un scrutin pe care manifestantii il considera falsificat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Cu steaguri ale Georgiei…

- Comisia Electorala Centrala a Georgiei informeaza ca in urma procesarii a 100% a voturilor, candidatul independent Salome Zurabashvile a fost favorizata de alegatori in proportie de 38,64%. Oponentul sau, Grigol Vashadze a acumulat 37,74% din voturi.

- O fosta ambasadoare a Frantei in Georgia este unul din primii doi candidati cel mai bine cotati in alegerile prezidentiale care au loc duminica in fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza joi agentia Reuters. Salome Zurabisvili, in varsta de 66 de ani, nascuta la Paris, intr-o familie…

- Liderul opoziției din Georgia, Zurab Japaridze, candidat la președinție, a fost reținut, simbata, dupa ce a imparțit canabis la un miting, informeaza Reuters. Zurab Japaridze a participat la un miting pentru legalizarea consumului de canabis in capitala Tbilisi, unde a fost filmat imparțind oamenilor…

- Sase persoane au murit joi in incidente provocate de uraganul Michael, care a lovit puternic statele Florida, Georgia si Carolina de Nord, dupa ce mai multi copaci au cazut si sute de case au fost avariate, relateaza Reuters.

- Candidatul prezidential de extrema dreapta din Brazilia, Jair Bolsonaro, detine un avans considerabil asupra rivalului sau de stanga, Fernando Haddad, inaintea scrutinului decisiv programat pe 28 octombrie, indica primul sondaj realizat dupa primul tur al alegerilor, transmite Reuters preluata de…