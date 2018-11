Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea, in lacrimi, dupa ce a aflat o veste trista, Nicu, un concurent al emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a murit. Barbatul incerca sa iși gaseasca o partenera cu ajutorul emisiunii. Doamna Elena, o apropiata a lui, a povestit ce s-a intamplat. „Duminica l-am internat pe Nicu, nu era așa…

- Muraturi de toamna: Castraveti bulgaresti Mod de preparare Muraturi de toamna Pune castravetii, bine indesati, in borcan, ceapa, morcovul, hreanul si catelul de usturoi, apoi toate mirodeniile, zaharul, otetul si sarea. Completeaza cu apa. Pune capacul si infileteaza-l bine. Agita-l…

- Vineri, la ora de maxima audiența, in timpul emisiunii „Pulsul zilei”, difuzata pe TVR 1, in timpul discutiilor, un membru al echipei tehnice a folosit, in direct, un limbaj licențios care a condus la intreruperea emisiunii. Operatorul si-a pierdut controlul ...

- Declarația Gabrielei Cristea vine dupa ce doamna Lidia, una dintre concurentele venite in emisiunea ei de la Antena Stars, le-a zis tuturor ca fostul soț avea mari probleme cu jocurile de noroc. „Am fost o singura data la cazino, am caștigat, am luat banii și am fugit, ca m-am gandit eu ca e norocul…

- Mircea Badea a avut o prima reacție dupa ce luju.ro a publicat dezvaluirile unui fost membru #rezist, care susține ca membrii acestei grupari consumau marijuana. Jurnalistul a declarat in timpul emisiunii de aseara, de la Antena 3, ca și-a gasit noi ”aptitudini”. ”Ma ocup cu drogurile și cu drogații.…

- }n edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi, Gabriela Cristea a ~comis-o rEu de tot! Frumoasa moderatoare de televiziune a fost la un pas de a se trezi cu poli:ia in platoul emisiunii sale.

- }n edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi, Gabriela Cristea a starnit hohote de ras in platou! Frumoasa moderatoare de televiziune le-a povestit tuturor ce peripe:ii a avut in tinere:e.

- Gabriela Cristea traieste bucuria suprema de cand micuta Victoria a venit in viata ei. Frumoasa prezentatoare i-a dedicat timp micutei sale inca din prima clipa. Bella Victoria Margot este acum o domnisoara, iar Tavi Clonda si Gabriela Cristea sunt absolut fermecati de dragalasenia celei mici.