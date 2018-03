Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a marturisit cat de greu i-a fost sa slabeasca dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei. Vedeta a detaliat și care este regimul cu care vrea sa-și recapete silueta de altadata. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara in luna septembrie a anului…

- Cei doi au stabilit ca fiica lor sa fie crestinata dupa Paste, iar nunta sa fie in toamna. Gabriela Cristea si Tavi Clonda au inceput pregatirile pentru botezul micutei Bella Victoria Margot. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput cu pregatirile si trebuie sa ne ocupam, sa facem invitatii, e frumos.…

- La limita scandalului, in platoul emisiunii "XNS". Cu fiecare episod ce trece de la "Asia Express, discutiile intre concurenti se aprind. Situatia s-a tensionat intre Liviu Varciu si Lora, cea din urma simtindu-se jignita de vorbele colegilor ei.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au scos fetița in parc și au profitat din plin de vremea frumoasa din acest weekend. Victoria s-a bucurat de soare și a fost toata un zambet. Gabriela Cristea a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le-a dezvaluit fanilor, cum și-a petrecut weekend-ul…

- Jurnalista Mara Banica a fost de-a dreptul revoltata de un caz social prezentat in emisiunea Simonei Gherghe. Mai exact, Mara Banica a fost șocata de atitudinea mamei care și-a abandonat cei patru copii si a plecat in Italia, pentru a munci. Jurnalista a spus in direct ce crede ea despre situația celor…

- Nu conteaza ca afara e foarte frig, viscolește, iar ei sunt raciți! Gabriela Cristea și Tavi Clonda au scos-o pe micuța Victoria afara, la aer curat, dar și la zapada. Bineințeles, au facut și cateva fotografii pentru a le impartași cu fanii lor.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți de cand a venit in viața lor Bella Victoria Margot. Astazi a fost prilej de sarbatoare in familia lor, intrucat micuța a implinit cinci luni. Tavi Clonda a postat o imagine cu fetița și un mesaj emoționant. Gabi Cristea și soțul ei se bucura de fiecare…

- Gabriela Cristea pare sa fie de nedezlipit in ceea ce o privește pe micuța Bella Victoria Margot, fetița sa și a lui Tavi Clonda. Mulți apreciaza ca este o mama desavarșita, un lucru ce reiese din imagini, iar o filmare recenta intarește aceasta idee.

- Gabriela Cristea a fost luata la rost de o femeie care crede ca vedeta a ramas insarcinata cu ajutorul unor tratamente de fertilizare. Prezentatoarea tv a devenit mama unei fetite, pe nume Bella Victoria Margot, in urma cu cateva luni, iar in momentul de fata se afla in concediu maternal.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au petrecut prima zi de Valentine's Day in trei. Mai precis, cei doi au renuntat la momentele pe care le petreceau doar ei doi in favoarea clipelor minunate in prezenta Victoriei, fiica lor.

- O gripa puternica l-a facut pe artist sa ia masuri pentru a nu o tramsite mai departe. Tavi Clonda s-a izolat de familia lui, de teama ca micuța Victoria sa nu se imbolnaveasca. Tavi Clonda a ajuns pe medicamente, din cauza unei gripe care i-a dat de furca. Artistul urmeaza inca un tratament și și-a…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat. Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil. Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au devenit un cuplu si mai solid de cand a venit pe lume fetita lor, Victoria. Totul s-a schimbat pentru ei, in bine, ambitionandu-i sa lupte si mai mult pentru fericirea lor.

- Desi unul dintre jurati i-a oferit 12 puncte piesei „King”, artistul n-a reusit sa se califice in finala de la Bucuresti. Ieri seara, Tavi Clonda a urcat plin de speranta pe scena Teatrului National din Craiova, prezentand publicului o piesa ritmata, cu mesaj, intitulata sugestiv „King”. De acasa, a…

- Emotii mari pentru Tavi Clonda astazi! Artistul va participa la semifinala Eurovision Romania, iar pentru acest lucru s-a pregatit de luni intregi. Cu siguranta frumoasa Gabriela Cristea este tare mandra de sotul ei. Astazi este semifinala Eurovision, iar Tavi Clonda este emotionat! Acesta va participa…

- La aproape cinci luni de cand a devenit mamica, Gabriela Cristea a primit o lovitura dura in razboiul "linistit" inceput la scurt timp dupa ce Bianca Dragusanu a inceput sa prezinte "Te vreau langa mine".A In cadrul unui interviu acordat sub protectia anonimatului, o sursa din anturajul celor doua…

- Gabriela Cristea pare sa fie extrem de preocupata de doua lucruri. In primul rand, de fiica ei și a lui Tavi Clonda pe care, cu siguranța, o crește exemplar. Iar pe locul al doilea pare sa fie interesata pana peste poate de Bianca Dragușanu, frumoasa vedeta care i-a luat locul in emisiune.

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Gabriela Cristea traverseaza o perioada mai sensibila si, drept urmare, nu mai este la fel de toleranta cu fanii care o critica. Vedeta a postat un mesaj pe Facebook, iar ce a urmat a facut-o sa-si iasa din pepeni. Gabriela Cristea a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie cu o tarta pregatita…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o fetița tare frumușica. Ambii se mabdresc cu trasaturile pe care fiica lor le-a moștenit de la fiecare. Viața celor doi s-a schimbat radical de cand au devenit parinți. Mai ales ca micuța Victoria a fost minunea pe care o așteptau de atația ani de zile. Gabriela Cristea…

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Tavi Clonda a relatat in emisiunea „Star Matinal” de pe Antena Stars ca este foarte bucuros ca are o familie extraordinar de frumoasa. Micuta Victoria si Gabriela Cristea il implinesc pe Tavi Clonda. De asemenea, acesta a povestit si cum a ajuns sa se inscrie la Eurovision.

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV, dupa lunile de concediu maternal. Insa lucrurile nu au stat asa! Gabriela a fost data afara de la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar…

- Gabriela Cristea este cea mai fericita femeie de cand in viața ei a aparut micuța Victoria. Prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au luat o decizie importanta pentru fiica lor de doar cateva luni. Prezentatoarea tv a facut anunțul pe una dintre rețelele de socializare. De ieri micuța Victoria…

- Tavi Clonda a fost invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, acolo unde a vorbit despre familia sa, dar si despre viata profesionala. S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie,…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt cei mai fericiti parinti, dupa ce micuta Victoria Margot a venit pe lume. Cei doi au investit nu mai putin de 200.000 de euro in vila lor din Corbeanca, iar rezultatele sunt uimitoare.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda se bucura de prima zapada din viata micutei lor Victoria. Cei doi fericiti parinti au iesit la zapad cu fetita pentru a-i arata acesteia cum arata ninsoarea.

- Gabriela Cristea a avut parte de o mega-surpriza neplacuta la inceputul acestui an, cand a aflat din presa ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Bruneta nu s-a putut resemna cu gandul si s-a prezentat in audienta la sefi, pentru a cere explicatii. (Vezi AICI…

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoarea emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. "Dupa stirile care au circulat…

- Semifinala Eurovision 2018 va avea loc intr-o mina din Salina Turda, la 86 de metri adancime sub pamant Organizatorii spun ca in functie de amplasamentul scenei, se va stabili si numarul de locuri pentru public. Ideea de a organiza semifinala Eurovision in mina i-a apartinut primarului din Turda, care…

- Este vestea inceputului de an! Tavi Clonda și-a anunțat toți prietenii ce urmeaza sa se intample in viața lui in acest an. Cu siguranța atat el, cat și Gabriela Cristea sunt in culmea fericirii.

- Gabi Cristea, Tavi CLonda și micuța Victoria poarta cu toții accesorii de Craciun in aceasta poza superba, scrie click.ro. Este modul de a sarbatori, pe langa miracolul Craciunului, minunea care a aparut in sfarșit in viața lor, dupa ani lungi de așteptare. Citeste si Gabriela Cristea a fugit…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

