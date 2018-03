Stiri pe aceeasi tema

- Liderul selectiilor in nationala, Dorinel Munteanu (50 de ani, 134 de selectii), a fost prezent vineri, la Resita, orasul sau natal, alaturi de Ionut Lupescu, prezent in Banat pentru a lua pulsul oamenilor de fotbal din teritoriu si pentru a le prezenta programul sau pentru alegerile FRF de pe 18…

- Dupa cum era de asteptat, reactiile fata de un astfel de anunt privind o prima intrevedere face to face dintre liderul american si cel nord-coreean nu aveau cum sa intarzie. In prima faza s-a aflat ca liderul american a fost de acord cu propunerea liderului nord-coreean de a discuta fata in fata, intalnirea…

- ♦ Romania are o cota de piata mai buna in volum decat in valoare, semn ca se incheie deal-uri mai mici pe piata locala. In Romania s-au semnat anul trecut 153 de tranzactii, respectiv 7,2% din numarul total de acorduri incheiate in regiunea Europei Centrale si de Est. Ca valoare,…

- Soția preotului moldovean Dmitrii Burguvan și cele șapte fiice ale sale, care s-au mutat cu traiul in regiunea Arhanghelsk din Rusia, au fost felicitate cu prilejul zilei de 8 martie. Iata ce le-a urat ruvernatorul regiunii.

- Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca le-a mințit un pic pe soția președintelui SUA, Melania Trump, și cea a prim-ministrului italian, Emanuela Mauro, atunci cand le-a povestit despre ispravile sale de pescar, scrie Sputnik.md. Scurta discuție a liderului rus cu cele doua doamne…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si...

- Romania a castigat luni trei medalii de bronz la Campionatul European de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), in probele pe echipe pentru cadeti, la spada feminin, sabie masculin si floreta feminin, informeaza site-ul frscrima.ro. Din echipa ...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. In videoclip apar o succesiune de…

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Madalina Enache, fosta soție a fotbalistului Gabi Enache, pare sa aiba timpul extrem de ocupat. Așa ca, intr-una dintre serile trecute, femeia, alaturi de fiica și de mama sa, a reușit, printr-o mișcare abila, sa o linișteasca pe micuța al carei tata este fotbalistul plecat in Rusia.

- Ce lovitura a dat Gabi Enache, la finalul primei luni a acestui an! Sub o permanenta presiune la FCSB, atat din partea suporterilor, cat și a finanțatorului Gigi Becali, fotbalistul a semnat cu Rubin Kazan. Gigi a fost de acord, parțile au reziliat contractul, Gabi și-a gasit imediat de munca. Anamaria…

- Astazi se implinesc 23 de ani de la trecerea in neființa a operatorului, regizorului și scenaristului Vitalii Calasnicov. S-a nascut la 26 martie 1936 in orasul Abakan, Regiunea Autonoma Hacasia, Rusia. A absolvit Facultatea operatori imagine la VGIK, clasa profesorului B. Volcec in 1959. A lucrat la…

- Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse de Washington urmaresc destabilizarea Rusiei, a afirmat Riabkov, citat si de Interfax.Alegerile prezidentiale din Rusia - care conform sondajelor vor fi castigate fara efort de actualul presedinte Vladimir…

- Este fericire mare in familia lui Gabi Enache! Lena, sotia lui, a dat vestea cea mare pe retelele de socializare. Dupa ce a fost dat afara de la FCSB, dar si-a gasit alta echipa, tanarul fotbalist a decis sa ii faca un cadou de zeci de mii de euro mamei fiului sau.

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- Returul campionatului din Rusia a debutat in aceasta seara cu duelul dintre Anji Makhackala, noua echipa a dinamovistului Paul Anton, și Rubin Kazan, formația la care s-a transferat stelistul Gabi Enache. Meciul s-a terminat indecis, 1-1. Rubin a condus cu 1-0 pe terenul lui Anji, dupa golul reușit…

- Nu a mai fost cale de impacare! Gabi Enache și Madalina și-au spus adio și oficial, odata cu divorțul pronunțat la finalul anului trecut! Ea a ramas cu baiețelul pe care i l-a daruit fotbalistul cand intre ei era iubire mare, el, cu Lena, noua lui dragoste, de la care a pornit scandalul conjugal! Dupa…

- Florin Pancovici (40 de ani), fost fotbalist la Petrolul Ploiesti, Ceahlaul Piatra Neamt si Gaz Metan Medias, traverseaza cea mai neagra perioada din viata sa. Fiul sau adoptiv, Sebastian, si-a pus capat zilelor, la doar 16 ani. Aflat in depresie, dupa ce cu un an in urma iubita lui a murit, pustiul…

- Clubul Rubin Kazan a anuntat, miercuri, ca jucatorul Gabriel Enache a semnat contractul cu gruparea rusa si va purta tricoul cu numarul 26. “Sunt sigur ca aici vor creste ca fotbalist. Am jucat mult timp in Romania. A sosit momentul unei schimbari in cariera. Am acceptat oferta de la Rubin luand…

- Gabi Enache a dat lovitura in plan profesional, el urmand sa caștige o suma uriașa la noul sau club, Rubin Kazan. Cu toate acestea, daca in plan profesional lucrurile merg ”ca unse”, el avand un debut cat se poate de bun la echipa, in plan personal nu sunt toate atat ”de roz”.

- Cu unul dintre cele mai mari salarii din lotul vicecampioanei, 16.000 de euro lunar, Enache n-a mai suportat sa fie criticat de toata lumea, de la fani pana la patron, și-a decis sa plece acum de la FCSB.Dupa ce-a avut o discuție cu agentul acestuia, Anamaria Prodan, Enache a reziliat contractul…

- Gabi Enache a fost dat afara de la FCSB și merge in Rusia. Intr-o interventie telefonica la Telekom Sport, Ana Maria Prodan, reprezentantul jucatorului, a oferit detalii despre despartirea fundașului de FCSB. ”Nefiind unul din jucatorii care trage cu dintii de contract, a ajuns la concluzia ca, decat…

- Chiar inainte de marele derby cu Dinamo, Gabi Enache, jucatorul-problema de la FCSB, a demonstrat ca este un tata model. Fotbalistul contestat de Gigi Becali a fost surprins intr-o ipostaza de-a dreptul emotionanta de paparazzii Spynews.ro.

- Lena, soția lui Gabi Enache, primele declarații de la botezul baiețelului sau, Edan. Nașa micuțului a fost Anamaria Prodan , care a stralucit intr-o ținuta spectaculoasa, la petrecerea organizata la un restaurant din Capitala. Lena a vorbit despre cum a fost ziua botezului, dar ș ice semnificație are…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Transferul lui Gabi Torje la Dinamo va fi oficializat azi. Fotbalistul de 28 de ani, care se afla sub contract cu Akhmat Grozny, va fi împrumutat la gruparea din Stefan cel Mare pâna în vara. În aceasta dimineata, Torje a efectuat vizita medicala,…

- Șansele ca Gabriel Torje sa semneze in cele din urma cu Dinamo cresc de la ora la ora. Fotbalistul s-a ințeles cu formația din "Ștefan cel Mare" asupra salariului pe care il va incasa, singurul lucru care lipsește acum este acordul din Rusia. Torje va lua de la Dinamo 10.000 de euro lunar, restul de…

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP."Sunt surprins si miscat de aceasta…

- Este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo, dar si unul dintre cei mai iubiti dinamovisti. Daca lucrurile ii merg bine in cariera, in viata personala viata ii este excelenta, asta pentru ca peste putin timp va deveni tata.

- Gabi Enache este unul dintre cei mai talentati fotbalisti din Arges din ultima perioada. Talentatul fotbalist traieste o frumoasa poveste de dragoste cu frumoasa Lena, asta dupa ce a divortat de fosta sotie. Numai ca si Lena trece printr-o perioada complicata si asta pentru ca frumoasa bruneta s-a…

- Viitorul a plecat in Turcia. Lotul deplasat de Gica Hagi in cantonamentul din Antalya. FC Viitorul a plecat cu un lot de 27 de jucatori in stagiul de pregatire din Turcia, de la Belek (provincia Antalya), care se va incheia pe 26 ianuarie, a anuntat campioana Romaniei. Lotul este format din portarii…

- Restricțiile impuse la exportul vinului in Federația Rusa i-a determinat pe vinificatorii din țara noastra sa produca vin calitativ. Aceasta a favorizat majorarea venitului obținut in urma exportului vinului moldovenesc in Rusia

- Coreea de Nord si Coreea de Sud ar trebui sa isi rezolve problemele interne in "lupta pentru reunificare", a declarat miercuri ambasadorul nord-coreean in Rusia, Kim Hyung-Jun, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Evenimentul premium dedicat exclusiv industriei e-commerce, TeCOMM, se desfasoara la Bucuresti intre 7 si 8 martie, sub tematica Haute couture your eCommerce business! si va reuni peste 300 proprietari ai magazinelor online, profesionisti in eCommerce, influenceri si jucatori importanti din industrie.…

- Gazeta Sporturilor, in colaborare cu Telekom, le-a pregatit cititorilor sai la inceputul anului un afiș cu calendarul tuturor competițiilor sportive importante din 2018. Din afișul ANUL SPORTIV 2018, aceștia pot afla, printre altele, cand are loc Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, intre ce date se desfașoara…

- Fanii seriei ''Games of Thrones'' care au trait actiunea din Nordul inghetat timp de sapte sezoane au acum ocazia sa se cazeze intr-un hotel de gheata inaugurat recent in SnowVillage (Satul de Zapada) din Kittila, Finlanda, avand ca inspiratie lumea creata de George R. R. Martin. Lapland Hotels a construit…

- I-a fost un picut mai greu in urma cu aproximativ un an, atat pe plan sentimental, cat si profesional, dar a trecut peste dificultati, iar acum totul e OK! Gabi Enache se bucura din plin de viata: a dat la spate problemele pe care le avea cu fosta sotie, s-a casatorit apoi cu Lena, are si un baietel…

- Forțele aeriene americane din Europa au publicat imagini cu momentul in care doua avioane ale escadrilei SUA au interceptat aeronave rusești care survolau deasupra Marii Baltice, in spațiul aerian internațional, informeaza ABC News.Cele doua incidente au avut loc pe 23 noiembrie și 13 decembrie, avioanele rusești…

- Simona Halep și Irina Begu joaca in semifinalele probei de dublu de la Shenzhen, impotriva perechii formate din Anna Blinkova (Rusia) și Nicola Geuer (Germania). Meciul poate fi urmarit in direct pe TV Digi Sport și liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE dupa 12:45 » Halep/Begu - Blinkova/Geuer Meciul va incepe…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste „afacerile interne” ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Agerpres. Riabkov a declarat ca SUA se folosesc in mod…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Unde petrec Revelionul vedetele din sportul romanesc. Trecerea dintre anii 2017 și 2018 ii gasește pe foștii și actualii sportivi imparțiți in toate zarile lumii. Adrian Mutu, managerul sportiv al FRF, petrece la Doha, in Emiratele Arabe. Alaturi de familia Mutu, la The St. Regis e prezent și cuplul…

- Sarbatorile de iarna i-au surprins pe cei doi indragostiti, impreuna! Este primul Craciun pe care Gabi Enache il petrece alaturi de frumoasa lui sotie, Lena si se pare ca acest lucru le-a adus numai fericire in casa.

- Un barbat in varsta de 34 de ani din Rusia si-a batut cumplit sotia pentru ca voia sa il paraseasca. Dupa ce tanara a lesinat el a fotografiat-o pentru a le arata tuturor cum o tine "sub control".

- Anastasia Oviannikova, o tanara din Rusia, si-a gasit sfarsitul in mainile sotului sau. Dorind sa-l paraseasca, tanara a primit o bataie iesita din sferele normalului, iar dupa sase zile a murit.

- Un barbat din Rusia risca 16 ani de închisoare pentru ca si-a batut crunt sotia si s-a laudat cu imaginile prietenilor. Femeia de 28 de ani a intrat în coma si, sase zile mai târziu, a încetat din viata.

- Un barbat din Rusia si-a batut mar sotia, dupa care i-a filmat ranile si a trimis imaginile prietenilor, pentru a se lauda ca a pus-o la punct. Maxim Gribanov i-a aplicat mai multe lovituri crunte nevestei sale, pe motiv ca aceasta dorea sa-l paraseasca. A