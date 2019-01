„Tata a fost mai aprig, eu mizez pe tehnică”. Interviu cu Sebastian Boha, boxer la CSM Timişoara

- Aţi încheiat un an bun, la Campionatul Naţional de seniori aţi luat medalia de bronz şi, acelaşi loc trei, la Gongul de aur, în Macedonia. - A fost un an ... The post „Tata a fost mai aprig, eu… [citeste mai departe]