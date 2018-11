Stiri pe aceeasi tema

- Drama Denisei, tanara batuta și talharita in scara unui bloc din Alba Iulia, a șocat intreaga țara! Tatal tinerei a acceptat sa ofere un interviu despre aceasta nenorocire care s-a abatut asupra familiei sale și a facut declarații emoționante. Citește și: Trucul prin care trei politiști tineri au reușit…

- Un tanar a furat banii din portofelul unei cliente, chiar daca a vazut ca este filmat. Hoțul nu s-a sinchisit de camerele de supraveghere dintr-un cabinet veterinar din Timișoara, a luat banii și a plecat. Imaginile au devenit publice, iar pagubașa spera ca Poliția sa dea de urma acestuia pentru a-și…

- Aflat la o consfatuire pe teme de anticoruptie in statiunea Baile Felix, din judetul Bihor, primarul comunei Mihaesti, Constantin Barzageanu (PNL), s-a facut de ras. El a fost filmat de camerele de supraveghere ale hotelului in care era cazat chiar in timp ce sustragea o perie electrica de curatat pantofi.…

- Au aparut primele imagini video surprinse de camerele de supraveghere in timpul masacruluzi din Kerci, unde 21 de persoane, majoritatea elevi, au murit. In imagini "vedem cum baiatul intra pe o usa care nu este pazita. La usa din spate nu sunt detectoare de metale. Acum intra si trece pe…

- Comuna in care a copilarit Liviu Dragnea este datoare vandura companiei Tel Drum, despre care procurorii DNA susțin ca ar fi controlata de liderul PSD. Conform ziare.com, comuna Saelele din Teleorman datoreaza Tel Drum nu mai puțin de 2,3 milioane de lei."Cea mai mare parte din aceasta suma…

- Ciugud, comuna de la cativa kilometri de Alba Iulia, era falimentara in anul 2000. Primaria strangea doar 70 de mii de lei in buget si avea datorii de 300 de mii. Administratia nu putea plati nici salariile, iar strazile neasfaltate ramaneau mereu in bezna. Acum, comuna e campioana fondurilor europene.…

- VIDEO! Furt in Pitești surprins de camerele de supraveghere! Il cunoașteți pe acest individ? In urma cu o saptamana, unei angajate a Centrului de copii cu autism Pitești, din zona Banatului, i-a fost furat portofelul. Furtul a fost surprins de camrerele de supraveghere din incinta. Portofelul conținea…

- Program de curațenie ca la carte in comuna Schitu din județul Giurgiu. Primarul Ionel Pașol a reabilitat pentru elevi doua școli aflate in paragina și le-a facut sa arate ultra modern și confortabil pentru micuții elevi. Școlile au fost inaugurate recent cu ocazia inceperii noului an școlar și pentru…