Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Radu (21 de ani) a fost protagonistul unui interviu amuzant acordat celor de la Eu sunt 12, publicat chiar dupa calificarea la Campionatul European U21 din 2019, gazduit de Italia si San Marino.

- Clipe de groaza pentru parinții unui bebeluș de doar trei saptamani din județul Constanța. Nou-nascutul a fost gasit mort, marți dimineața, in pat. Moartea pruncului este anchetata de polițiști. Incidentul șocant a avut loc, marți, 9 octombrie, in satul General Scarișoreanu din județul Constanța, unde…

- Un moment mai puțin obinșuit a avut la TVR, in timpul emisiunii ”Pulsul zilei”. Intr-o dezbatere despre referendumul pentru familie, la care era invitat președintele Coaliției pentru Familie, Mihai Gheorghiu, unul dintre cameramanii TVR a avut o izbucnire nervoasa."La Referendum votam protecția…

- Trupul neinsuflețit al lui Emilian Durdui va fi depus astazi la capela ”Sfantul Gheorghe” din Pitești. ”Cei care doriți sa va luați ramas bun de la fratele nostru, Emilian Durdui, va așteptam la capela Sfantul Gheorghe, astazi dupa ora 13:00. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, este mesajul transmis…

- Acuzații dure din partea fratelui lui Meghan Markle pentru familia regala. Acesta susține ca relația de familie pe care o avea cu tatal sau și cu actualmente Ducesa s-a schimbat enorm in ultimul timp

- Kim Kardashian este obișnuita cu criticile, insa nu prea are cum sa-i fie ușor unei femei sa fie criticata pentru abilitațile sale materne. Ei, bine, iata ca se intampla din nou, iar Kim Kardashian i-a facut pe oameni sa ridice din sprancene in urma unei ieșiri in oraș.

- Adolescentul in varsta de 17 ani inecat in Dunare a fost adus la mal de catre pompieri dupa cateva ore de cautari. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a salva viata adolescentului, dupa cum a spus reprezentantul ISU Dolj, Florin Cocosila. „Persoana a fost recuperata si adusa la mal. Echipajele…