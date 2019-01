Stiri pe aceeasi tema

- N-a trecut nici macar o luna de la accidentul pe care l-a avut Dani Mocanu, ca, acum, are probleme și fratele lui. Romario Mocanu a fost implicat intr-un grav accident rutier, iar toți cei trei pasageri ai mașinii au fost raniți.

- Un accident rutier s-a petrecut luni seara in Capitala, pe Calea 13 Septembrie, doua mașini fiind implicate. Unul dintre șoferi a lovit un semafor, apoi s-a rasturnat cu mașina. Traficul este restricționat. Accidentul s-a produs in intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Panduri, potrivit…

- O persoana a murit, iar trei alte persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a cazut intr-o rapa. Accidentul a avut loc pe DJ 138, pe raza localitații Șicasau, zona Liban, conform Agerpres. Purtatorul de...

- Un sofer cu masina inmatriculata in Arges s-a rasturnat cu autoturismul in aceasta dikineata pe DN6 la iesirea din Rosiori spre Maldaieni. Initial, s-au anuntat patru victime incarcerate asa ca la fata locului s-au deplasat mai multe ambulante si echipajul de descarcerare. In urma impactului violent,…

- Un șofer in varsta de doar 21 de ani a murit la Targu Mureș, dupa ce a petrecut o noapte de distracție in club, apoi a plonjat cu mașina intr-un canal. In mașina se mai aflau alte doua fete, in varsta de 13, respectiv 19 ani. Cosmin și cele doua fete și-au incheiat noaptea de distracție in canalul Turbinei…

- Doi tineri si-au pierdut viata, joi seara, in municipiul Arad, iar alti doi au fost raniti, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut de pe un pasaj rutier, de la o inaltime de 10 metri, transmite News.ro. Accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei si a neatentiei soferului.

- O tragedie s a produs la Arad, scrie Observator TV.Doi tineri au murit, iar unul se zbate intre viata si moarte dupa ce au sarit cu BMW ul de pe un pod, masina rasturnandu se de mai multe ori.Accidentul s a produs pe podul dintre sala Polivalenta si cartierul Micalaca.Potrivit primelor informatii, soferul…

- Doua persoane aflate intr-o caruța nesemnalizata au fost ranite dupa ce aceasta a fost lovita de o mașina. Accidentul a avut lo la primele ore ale zilei de vineri, in jurul orei 6:48. In timp ce conducea o autoutilitara pe DN 2K, in afara localitații Arbore, un localnic de 52 de ani, a intrat in […]