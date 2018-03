VIDEO Franta: Steve Bannon, invitat vedeta la deschiderea congresului Frontului National - Istoria este de partea noastra

Stiri pe aceeasi tema

- Istoria este de partea noastra si ne va purta din victorie in victorie, a declarat sambata fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, controversatul Steve Bannon, invitat vedeta la congresul partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), transmite AFP. "Faceti parte dintr-o…

- Polemicul Steve Bannon, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, este sambata invitatul vedeta la deschiderea celui de-al XVI-lea Congres al Frontului National (FN, extrema dreapta franceza) care se desfasoara la Lille (nordul Frantei), informeaza EFE. Bannon, care si-a exprimat tot timpul…

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- Votul din Italia exprima in mod clar respingerea fostei clase politice din Italia, exasperarea fata de marasmul economic si tensiunile provocarte de catre fosta clasa politica in fata unui marasm economic si a tensiunilor provocate de migratie in Europa. In momentul acesta, se poate spune ca Italia…

- Laura Codruta Kovesi se pare ca va scapa cu bine din duelul pe care il poarta in prezent cu liderii PSD. Sefa DNA a prezentat bilantul activitatii institutiei pe care o conduce pe anul 2017, iar presedintele Iohannis si-a declarat sprijinul neconditionat fata de aceasta. Ceea ce este si mai important…

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Marine Le Pen, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta), a fost inculpata joi de catre un judecator de la Nanterre pentru ca a difuzat, in decembrie 2015, fotografii cu atrocitati comise de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) pe Twitter, relateaza AFP, citat de News.ro . Le Pen a fost…

- Gigantul american de distributie Walmart si unul din cei mari mari retaileri de arme au anuntat noi restrictii la vanzarile de arme, in urma masacrului comis recent de un tanar de 19 ani intr-un liceu din Parkland, Florida, tot miercuri presedintele Donald Trump cerandu-le senatorilor sa actioneze…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, continua sa caute solutii pentru a miscora numarul atacurilor armate din tara. De aceasta data, liderul de la Casa Alba a propus ca in SUA sa fie deschise mai multe spitale de psihiatrie.

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…

- Presedintele american, Donald Trump, a revenit cu explicatii, joi dimineata, privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile facute la evenimentul organizat la Casa Alba cu o zi in urma, cand a spus ca trebuie luata in calcul posibilitatea ca unii profesori…

- ”Politicile de diabolizare” au fost propice unor nenumarate incalcari ale drepturilor omului in 2017, afirma Amnesty International in raportul sau anual publicat joi, denuntand politicile europeana si americana a lui Donald Trump in domeniul imigratiei si primirii refugiatilor, relateaza AFP conform…

- Anunt teribil al americanilor. Un important amiral anunta un posibil razboi intre SUA si China. Amiralul nominalizat pentru preluarea postului de ambasador in Australia, Harry Harris, a declarat in fața Congresului american ca SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China.Citește…

- Luc Ferry, fost ministru al Educatiei Nationale in Franta, a atacat raportul publicat in aceasta saptamana de deputatul Cedric Villani, reprezentant al formatiunii politice La Republique En Marche (LREM), referitor la nivelul cunostintelor de matematica in randul elevilor francezi. Invitat in platoul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a trimis luni Congresului un proiect de buget in valoare de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul viitor, situatie care ar putea genera cel mai mare deficit bugetar din ultimii zece ani, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Postarea prin care Kylie Jenner anunța numele fetiței, cea mai populara din istoria Instagram, depașind-o pe cea in care Cristiano Ronaldo iși prezinta cel de-al patrulea copil. Kylie Jenner a postat, miercuri, pe Instagram o fotografie cu fetița ei nou-nascuta și anunța ca numele acestea este Stormi…

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- Jerome Powell, persoana aleasa de Donald Trump pentru postul de presedinte al Rezervei Federale americane, a preluat luni in mod oficial conducerea celei mai mari banci centrale a lumii promitand ca va explica ceea ce face si ca va respecta traditia de independenta a Fed, transmite AFP, preluata de…

- Un grup de senatori democrati din SUA i-au scris presedintelui american Donald Trump pentru a-l atentiona ca un eventual ordin de lansare a unui atac militar preventiv impotriva Coreei de Nord ar fi lipsit de baze legale fara autorizare din partea Congresului, informeaza marti Xinhua. "Ca multi altii,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat anularea programului Loteria Vizelor, prin intermediul caruia zeci de romani au plecat in Statele Unite pana acum. Trump a enunțat in fața Congresului american cerințele care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei, printre ele și cea a renunțarii la…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Donald Trump a reactionat duminica printr-un mesaj pe Twitter dupa ce cunoscutul rapper Jay-Z l-a criticat pentru remarcile vulgare facute in spatele usilor inchise cu privire la unele tari africane.

- Campioana Romaniei a invins in Franța pe ASPTT Mulhouse cu 3-1 și are maximum de puncte. Cine ar fi crezut așa ceva la inceputul competiției? Volei Alba Blaj domina autoritar grupa Ligii Campionilor din care face parte. ...

- Ultimele evenimente care arata distrugerea, sustragerea sau „pierderea” dovezilor care aratau ostilitatea unui anchetator FBI pentru președintele american, Donald Trump, risca sa puna la indoiala eforturile oneste care se facusera in aceasta operațiune pentru a ajunge la adevar.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita oficiala la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro. Vizita de stat a lui Emmanuel Macron…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Fost consilier apropiat presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon a refuzat sa raspunda marti la numeroase intrebari ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc in campania electorala din 2016, intr-un moment in care a fost citat sa se prezinte in fata procurorului special care…

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Steve Bannon, fostul consilier in probleme de strategie al presedintelui american Donald Trump a fost audiat marti, timp de 10 ore, de comisia pentru serviciile secrete din Camera Reprezentantilor.

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Un grup de ofițeri veterani cer Congresului SUA va restricționeze accesul președintelui Donald Trump la arsenalul nuclear al țarii, punand la indoiala capacitatea acestuia de a lua o decizie atat de serioasa precum declanșarea unui atac cu arme de distrugere in masa, scrie digi24.

- In SUA expira termenul limita pentru executarea decretului președintelui Donald Trump cu privire la pregatirea listei oficialilor de rang inalt din Rusia, apropiați de conducerea de varf a țarii – așa-numitul raport al Kremlinului. Acesta trebuie prezentat Congresului de catre Ministerul Finanțelor…

- Acest raport de 206 de pagini, redactat in principal plecand de la informatii publice si de presa, inscrie in arhivele Congresului american pozitia democratilor potrivit careia cel de-al 45-lea presedinte al tarii ramane pasiv in fata atacurilor informatice, de propaganda sau de alta natura ale "regimului…

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- Avocatul presedintelui SUA intentioneaza sa-l sanctioneze legal pe fostul strateg al lui Donald Trump, Steve Bannon, dupa ce acesta ar fi "violat un acord de confidentialitate" prin discutiile pe...

- Administratia presedintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului ca va anunta in zilele urmatoare intreruperea "asistentei de securitate" pentru Pakistan, au declarat miercuri surse din cadrul Congresului SUA, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Schimb dur de replici intre președintele american Donald Trump și fostul strateg al casei Albe, Steve Bannon. Președintele SUA susține ca Bannon nu și-a pierdut doar slujba, cand a fost concediat ci și mințile.

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova. Oficialii au „abordat toate aspectele legate de relatiile bilaterale”.

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului ISrael a provocat o mulțime de controverse. Acum, un alt stat anunța ca urmeaza exemplul Statelor unite și ca va reloca la Ierusalim ambasada țarii sale din Israel. Mai precis, președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a facut…

- Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii sai republicani.Totodata, Donald Trump, citat de agentia EFE, a aratat ca reforma fiscala aprobata este ca si cum a-i pune "combustibil de rachete in motoarele economiei" americane."Am…

- Oficialitati ale FBI din investigatia privind Rusia au facut comentarii dure la adresa presedintelui Donald Trump, privind un eventual amestec al Rusiei in campania prezidentiala, numindu-l pe Trump "un idiot”. Unul dintre oficiali a spus intr-un text trimis chiar in noaptea alegerilor…