VIDEO Franța și-a luat adio de la Jacques Chirac, în prezența a numeroși lideri străini Franța și-a luat luni adio de la fostul președinte Jacques Chirac, care a fost înmormântat în stricta intimitate la Paris, dupa ce a primit omagiul a circa 80 de personalitați straine, printre care și Vladimir Putin, scrie AFP.



Potrivit dorinței soției sale Bernadette, Jacques Chirac se odihnește în cimitirul Montparnasse, în cavoul fiicei sale Laurence, decedata în 2016 și al carei destin tragic a fost drama vieții sale.



Cu puțin timp înainte, sicriul cu drapelul Franței al fostului președinte, decedat în 26 septembrie la 86 de ani,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au asezat luni la cozi, pe o vreme ploioasa, la Paris, pentru a-si lua adio de la fostul presedinte al Frantei, Jacques Chirac, inaintea funeraliilor de stat, relateaza DPA. Asa cum s-a putut vedea in transmisiunile de televiziune, sicriul lui Chirac, depus pe catafalc…

- Pe o vreme ploioasa, la Paris, mii de oameni s-au asezat luni la cozi pentru a-si lua adio de la fostul presedinte al Frantei, Jacques Chirac, inaintea funeraliilor de stat. Asa cum s-a putut vedea in transmisiunile de televiziune, sicriul lui Chirac, depus pe catafalc la intrarea in Domul…

- Omagiul popular va fi organizat la Domul Invalizilor din Paris, in ajunul zilei de doliu national decretate si al unei ceremonii oficiale ce va avea loc in prezenta a numeroase personalitati politice din strainatate.Disparitia la 86 de ani a celui care a condus Franta timp de doua mandate…

- Omagiul popular va fi organizat la Domul Invalizilor din Paris, in ajunul zilei de doliu national decretate si al unei ceremonii oficiale ce va avea loc in prezenta a numeroase personalitati politice din strainatate. Disparitia la 86 de ani a celui care a condus Franta timp de doua mandate…

- Circa 30 de sefi de stat si de guvern, intre care si presedintele Vladimir Putin, si-au anuntat deja venirea la Paris, luni, pentru ultimul omagiu adus fostului presedinte francez Jacques Chirac, decedat joi la varsta de 86 de ani, a indicat sambata palatul Elysee, transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Circa 30 de sefi de stat si de guvern, intre care si presedintele Vladimir Putin, si-au anuntat deja venirea la Paris, luni, pentru ultimul omagiu adus fostului presedinte francez Jacques Chirac, decedat joi la varsta de 86 de ani, a indicat sambata palatul Elysee. Pe langa liderul rus, la slujba solemna…

- Circa 30 de sefi de stat si de guvern, intre care si presedintele Vladimir Putin, si-au anuntat deja venirea la Paris, luni, pentru ultimul omagiu adus fostului presedinte francez Jacques Chirac, decedat joi la varsta de 86 de ani, a indicat sambata palatul Elysee, transmite AFP, conform agerpres.ro.…

- Clasa politica italiana era in fierbere, in contextul in care presedintele Republicii lanseaza miercuri consultari prin care diverse formatiuni, inclusiv cele de centru-stanga, urmeaza sa propuna formarea unei noi majoritati guvernametale, cautand cu orice pret sa evite alegeri anticipate in toamna,…