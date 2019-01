Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea "Vestelor Galbene" a organizat sambata noi proteste in Franta, pentru a opta saptamana consecutiva, insa numarul manifestantilor este in declin, desi majoritatea francezilor se pronunta in favoarea continuarii protestelor, informeaza postul Europe 1 pe pagina electronica.

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Spre deosebire de protestele organizate acum cateva saptamani, la care au participat zeci…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost rugat la Bruxelles de jurnalistii straini sa comenteze despre protestele organizate de miscarea "Vestelor Galbene" din Franta, informeaza Mediafax."Vestele galbene. Avem veste galbene in masinile noastre, dar le folosim doar in caz de accident.…

- Toata lumea este cu ochii spre Paris. Protestatarii violenți „vestele galbene” au devastat centrul capitalei Franței, iar forțele de ordine au intervenit in forța. Momentele tensionate au fost surprinse de fotografii marilor agenții, iar Libertatea le aduce in fața dumneavoastra. Vezi galeria foto +…

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.

- Guvernul francez a anuntat luni ca va suspenda cresterea taxei la carburanti, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", relateaza site-ul postului BBC.

- Parisul a asistat sambata la violențe de strada. Protestatarii s-au luptat cu forțele de ordine. Aproximativ 135.000 de persoane au participat la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta…

- Conducatoarea, care isi ducea fiica la medic, a fost cuprinsa de panica, dupa ce manifestanti au inceput sa loveasca cu palmele in masina sa si a intrat in ei, lovind o femeie, a precizat ministrul. In stare soc, conducatoarea a fost plasata in arest preventiv. Miscarea "vestelor galbene"…