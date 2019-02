VIDEO Franța: O furgonetă a Poliției, asaltată cu pietre și bte de vestele galbene O mașina de poliție din Franța a fost distrusa, sâmbata, de vestele galbene, dupa ce protestatarii au început sa arunce cu pietre în timp ce polițiștii se deplasau în trafic pe lânga manifestanți.

Evenimentul a avut loc pe 16 februarie în timpul celui de-al 14-lea act al vestelor galbene, la Lyon, scrie nouvelobs.

#ActeXIV #Acte14 @GiletsJaunesGo @GiletsJaunesFr qui provoque ? qui auteurs de violences? Honte à vous! Soutien aux policiers! @Alternative_PN @CFDT @interco_cfdt dénonce la radicalisation de ces voyous casseurs membres @GiletsJaunesFr… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

