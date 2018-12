Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez va anunta marti ca va suspenda cresterea taxei la carburanti, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea “Vestelor galbene”, a informat presa franceza, relateaza Mediafax.

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- Reprezentantii protestatarilor din Miscarea „Vestelor galbene” au anuntat ca nu vor mai participa la intalnirea cu prim-ministrul Edouard Philippe programata pentru marti, dupa ce au primit amenintari cu moartea de la mai multi protestatari violenti, relateaza BBC.

- Autoritațile din Franța au utilizat gaze lacrimogene, grenade cu zgomot asurzitor si lumina orbitoare și tunuri cu apa impotriva „vestelor galbene” care au incercat, sambata, sa treaca de cordoanele de securitate de pe Champs Elysees. Scumpirea benzinei a generat panica in Franța și mișcari serioase…

- 'In jur de 1.200 de persoane sunt adunate in sectorul Place de la Concorde, aparat de un dispozitiv de securitate', a anuntat Ministerul de Interne, intr-un comunicat difuzat putin dupa ora 17.00. Mai multe sute de manifestanti au pendulat cateva ore intre bulevardul Champs Elysees, strada Faubourg…

- Peste 800 de elevi si 32 de profesori s-au autoevacuat din liceu, dupa ce, la subsolul Colegiului Iancu de Hunedoara, din localitatea Hunedoara, a izbucnit un incendiu cu degajare mare de fum. Doi dascali au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen in apelul dosarului in care George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014 , a fost condamnat, in prima instanta, la zece ani de detentie. Cauza a fost amanata pentru data…