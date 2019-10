Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului care a ucis joi patru angajati ai Politiei din Paris "ar fi aderat la o viziune radicala a islamului" si a fost in contact cu persoane din cadrul "miscarii islamiste salafiste", a declarat sambata, Jean-Francois Ricard, procuror antiterorist, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Citește…

- Acces de nebunie? Atac jihadist? Anchetatorii francezi încearca sa înțeleaga cum un informatician al prefecturii poliției din Paris a ucis cu cuțitul patru funcționari, înainte de a fi el însuși ucis, un atac inedit care a avut loc în inima unei instituții în plina…

- Barbatul care a ucis cu lovituri de cutit patru functionari in sediul prefecturii politiei din Paris joi, inainte de a fi impuscat, "se convertise la islam in urma cu 18 luni", informeaza AFP, citand o sursa apropiata dosarului, potrivit Agerpres.Nascut in Martinica (Antilele franceze), acest…

- Apar noi informatii in cazul Caracal. Primele concluzii ale perchezitiilor informatice facute de oamenii legii arata ca Gheorghe Dinca avea in plan sa-si vanda casa si sa-si cumpere o rulota cu care urma sa strabata tara in lung si-n lat.