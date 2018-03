VIDEO FOTO Un avion s-a prabusit pe aeroportul Kathmandu din Nepal. 71 de pesoane erau la bordul navei. Numarul mortilor inca nu a fost anuntat

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s-a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News, potrivit agerpres.ro. Avionul, operat de compania US-Bangla, a iesit de pe pista in timpul aterizarii si a luat foc. Pompierii…

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- Autoritatile de la Moscova au anuntat un nou bilant, de 39 de morti, in urma prabusirii unui avion militar, in zona unei baze militare strategice, potrivit RIA Novosti citata de Realitatea.net.Informatia initiala era ca toti cei 32 de oameni din avion, 6 membri ai echipajului si 26 de pasageri au murit.…

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- Pasagerii care se imbarcau la bordul unui avion al companiei Emirates, care trebuia sa decoleze de pe Aeroportul Internațional din Islamabad, Pakistan, cu destinația Dubai, au avut parte de un incident neobișnuit.

- Igor Dodon a fost surprins intr-un avion care pleaca spre Berlin. In același timp, consilierul sau, Ion Ceban, a scris pe o rețea de socializare ca președintele Republicii Moldova intreprinde o vizita de lucru in Republica Federala Germania. „Agenda vizitei include mai multe intrevederi și consultari…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a ordonat marti trimiterea unui avion guvernamental pentru preluarea a peste 90 de cetateni bulgari blocati pe Aeroportul din Timisoara din cauza redirectionarii unei aeronave a companiei Ryanair, relateaza agentia Focus.

- Bagajul unui pasager aflat la bordul uneri aeronave a companiei China Airline a luat foc. Fumul s-a propagat in cabina, dupa ce un acumulator portabil a fost cuprins de flacari. Din cauza incidentului, zborul a avut o intarziere de aproape trei ore, iar pasagerii au calatorit…

- Avion cu 66 pasageri s-a prabușit Un avion de pasageri cu 66 de oameni la bord s-a prabusit, duminica, in Iran in timp ce efectua un zbor intre Teheran si Yasuj, relateaza site-ul Al Jazeera. Aparatul de zbor s-a prabusit intr-o zona montana in regiunea Semirom, a declarat purtatorul de cuvant al serviciilor…

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel, in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria, dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP, preluata de...

- Aeroportul International Timisoara a fost, joi dupa-amiaza, scena unui exercitiu tactic privind modul de interventie si reactie in cazul producerii unui atentat terorist la bordul unei aeronave.

- Soția fotbalistului Andrei Arșavin, fostul capitan al echipei naționale a Rusiei, a fost data jos pe aeroport dintr-un avion al companiei Aeroflot, pentru ca ar fi manifestat un "comportament obstructiv" și ar fi refuzat sa se conformeze solicitarilor echipajului, relateaza

- Alerta pe aeroportul din Toronto, Canada, dupa ce un avion care abia aterizase a fost acrosat de un altul, remorcat pentru a fi parcat. Accidentul a provocat un incendiu si a starnit panica printre pasageri.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice.

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Un accident teribil s-a produs in districtul Neneția din Rusia, situat in vestul Siberiei. Trei oameni au murit și alți zece au fost raniți, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt...

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP. Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii…

- Membrii echipei de astronauti aflati pe Statia Spatiala Internationala (SSI) vor avea posibilitatea de a viziona mult anticipatul film "Star Wars: The Last Jedi" de la bordul navei spatiale. Aceste informatii sunt confirmate de NASA, scrie Inverse .