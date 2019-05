Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Golești, social-democratul Alexandru Zar, a anunțat ca anul acesta va finaliza trei proiecte mari de investiții. ,,Este vorba de noul sediu al primariei, cu toate ca are termen de finalizare in anul 2020, gradinița cu program prelungit și asfaltarea tuturor drumurilor din localitate.…

- Dupa mai bine de jumatate de secol de la construire, gardul din jurul Stadionului central din Ungheni e fost demolat. S-a intamplat la inceput de saptamana, pe 13 mai. [caption id="attachment_45511" align="aligncenter" width="790"] Foto: Dionis Secrieru[/caption] ”A cazut cum ar fi cazut cutiile de…

- Situata la doisprezece kilometri de Buzau, comuna Galbinași ar putea candida fara emoții la „localitatea anului”, daca, desigur, ar exista un asemenea titlu. Iar asta pentru ca administrația locala de aici a implementat, numai in ultimii trei ani, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii in valoare…

- Peste 120 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor de 1 Mai în Rusia, pentru ca au scandat sloganuri anti-Putin, polițiștii folosind de multe ori forța extrema pentru a-i lua în custodie pe oameni, informeaza organizația OVD-Info, specializata pe monitorizarea arestarilor.…

- Un primar din județul Botoșani a reușit sa reduca numarul asistaților social din comuna de la 382 la 8. Edilul a adus, pe fonduri elvețiene, un psiholog, cu ajutorul caruia a aflat ca asistații social sunt deprimați și nu cunosc beneficiile angajarii, apoi le-a gasit locuri de munca. Primarul comunei…

- Primarul ALDE din Rovinari, Robert Filip, a anuntat ca se alatura protestului de pe 15 martie pentru constructia de autostrazi, initiat de antreprenorul sucevea Stefan Mandachi, si provocand alti edili sa-i urmeze exemplul.

- In condițiile in care bugetul pentru anul acesta este inca o necunoscuta pentru intreaga țara, am incercat sa tatonam administrația locala din Piatra Neamț cu privire la acest capitol, fara care nu putem vorbi despre o buna funcționare și despre dezvoltare. O discuție in acest sens se poate face pornind…

- De cateva zile, la Blaj, firma italiana SC Frimat Spa Roma a inceput organizarea șantierului uneia dintre cele mai așteptate investiții din municipiu, respectiv Sala Polivalenta. Potrivit edilului blajean, Gheorghe Valentin Rotar, ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat in data de 1 februarie, firma…