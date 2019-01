Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit si alte 172 au fost ranite in urma unei puternice tornade care a afectat capitala Cubei, Havana, in noaptea de duminica spre luni, potrivit presedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel, citat de AFP. "Suntem in drum pentru a inspecta locurile afectate de acest fenomen…

- Rusia a început sa dezvolte un sistem de aparare anti-asteroizi, potrivit agentiei spatiale ruse Roscosmos, citata de EFE și Agerpres. "Academia Rusa de Stiinte si Roscosmos au început sa elaboreze un program pentru a investiga si contracara amenintarile provenite din spatiu: asteroizi…

- President Klaus Iohannis reaffirms Romania's commitment to fight against anti-Semitism, racism and xenophobia, in a message sent on the occasion of the International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust. "Today, we honour the Holocaust victims by reaffirming our commitment…

- Ministrul Economiei din Germania, Peter Altmaier, a lansat un avertisment luni pentru Marea Britanie. El transmite Londrei sa nu profite de rabdarea Uniunii Europene fața de ieșirea țarii din blocul comunitar, potrivit agenției Mediafax. Intr-o postare pe Twitter, Peter Altmaier a cerut și clarificari…

- Donald Trump a acuzat-o duminica pe sefa majoritatii democrate din Camera Reprezentantilor din Congres ca se comporta "irational" si ca s-a radicalizat, dupa ce Nancy Pelosi a respins o oferta a presedintelui american care i-ar fi permis acestuia sa finanteze zidul de la frontiera, relateaza…

- Celebrul bucatar irlandez Richard Corrigan ofera o recompensa de 1.000 de lire sterline (1.132 euro) pentru oricine poate identifica un client care a mancat și a apoi a parasit restaurantul sau din Londra, "Mayfair", fara sa plateasca. In acest sens, chef Richard Corrigan, care a caștigat prima sa stea…

- The activity in industry, retail trade and services will record relative stability over the next three months, while prices will grow moderately in industry, construction and retail, according to the estimates of Romanian managers for November 2018 - January 2019.According to a survey released…

- Ambulanța a fost alertata, joi, in jurul pranzului, de rude, dupa ce Kim Porter ar fi suferit un stop cardiac. Medicii chemați de urgența nu a fost, insa, nevoiți sa constate decesul actriței de 47 de ani. Rapperul P. Diddy este in stare de șoc, dupa ce a aflat despre moartea fostei sale iubite.…