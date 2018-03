Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…

- Meteorologii au avut dreptate cand au anuntat ca vom avea parte de un inceput de primavara geros. Joi dimineata in intreaga tara au fost inregistrate temperaturi extreme, meteorologii grabindu-se sa precizeze ca a fost cel mai friguros 1 Martie de cand se fac masuratori meteo in Romania. Specialistii…

- Vineri dimineața, -9 grade Celsius, ninsoare. Pe o astfel de vreme nimeni nu s-ar gandi sa iasa din casa, daramite sa mai stea in drum pentru doar cațiva lei. Insa pentru ei, cei șase comercianți din Piața Volanta din Alba Iulia, pe care i-a prins gerul la munca in a doua zi din luna martie, […]

- In comuna gorjeana Logrești a fost inregistrata joi dimineata cea mai scazuta temperatura din Oltenia in anul 2018. Mercurul din termometre a coborat pana la -24 de grade Celsius. La Targu Jiu s-au inregistrat -18 grade Celsius. Temperaturile se vor ...

- Pana in 1 martie, ora 10, in județul Timiș vremea va fi deosebit de rece, local geroasa noaptea, cand temperaturile minime vor cobori sub -10 grade Celsius. Vantul va prezenta intensificari temporare, amplificand senzația de rece. In zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatații…

- Judetul Vaslui se afla sub atentionare de cod galben de ninsori si viscol Foto: Arhiva. Este foarte frig la Vaslui în aceasta dimineata, termometrele indica -12 grade Celsius, iar vântul sufla cu 40 km/ora spulberând zapada. Specialistii spun ca temperatura resimtita…

- Iarna este anotimpul in care acumulatorii masinii au cele mai mari sanse sa cedeze. Specialistii ne spun ce trebuie sa facem daca ne lasa bateria, dar si cum sa-i prelungim viata cand afara se inregistreaza cu mult sub minus zero grade Celsius.

- Alergatorul Tibi Useriu are planuri mari pentru anul acesta. In martie infrunta iar frigul extrem de la Cercul Polar, urmand ca in mai sa se ia la tranta cu Everestul, participand la alt ultramaraton parca facut pentru cei mai rezistenti oameni din lume.

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Fostul primar al comunei Sadova este acuzat de procurori de abuz in serviciu, iar dosarul a fost inregistrat pe rol la Judecatoria Craiova. Procurorii au stabilit ca Vasile Jianu s-a folosit de asistatii sociali din localitate pentru efectuarea unor lucrari de intretinere sau modernizare.

- Mai multe investitii sunt bugetate de Primaria Metes pentru anul 2018. Unele sunt lucrari deja incepute, altele sunt in faza de proiectare. Bugetul comunei intra la vot in Consiliul Local, pe 16 februarie. In total, programului de investitii pentru dezvoltarea comunei Metes in acest an i-a fost alocata…

- Frigul este marea problema a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018, organizate de Coreea de Sud, iar previziunile meteorologice pentru urmatoarele zile, care vorbesc despre valori ale temperaturilor de -25 grade Celsius, v...

- Frigul este marea problema a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018, organizate de Coreea de Sud, iar previziunile meteorologice pentru urmatoarele zile, care vorbesc despre valori ale temperaturilor de -25 grade Celsius, vant puternic, dar si micul seism cu magnitudinea de 4,6 grade produs dimineata,…

- JO DE IARNA 2018. Kim Jong-Un, dictatorul nord-coreean, a fost de acord sa trimita o delegatie in Sud si cele doua state vor avea o echipa feminina comuna de hochei pe gheata la JO DE IARNA 2018. JO DE IARNA 2018. Carne de caine la Olimpiada, in ciuda oricarei opozitii JO DE IARNA 2018.…

- Biatlonistii care vor intra in concurs sambata, odata cu sprintul feminin, programat in cursul serii, vor trebui sa faca fata unor conditii extreme la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, cu temperaturi glaciale si vant, relateaza AFP. Toti participantii la JO au fost confruntati cu un…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Rurala Tecuci au efectuat, la data de 05 februarie a.c., 4 perchezitii domiciliare, pe raza comunelor Munteni si Negrilesti, intr-o cauza in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat. Cu ocazia perchezitiilor,…

- Frigul, minus 22 de grade Celsius, si vantul glacial care s-au abatut asupra PyeongChang-ului, in Coreea de Sud, incep sa nelinisteasca participantii la Jocurile Olimpice de iarna (9-25 februarie), inaintea ceremoniei de deschidere programate vineri in aer liber, informeaza AFP. Conform…

- In urma cu cateva momente un tir incarcat cu granule de cauciuc, in comuna Morarești, la intersecția spre Vedea, in parcare ,a luat foc provocand un puternic incendiu.La fața locului au ajuns 2 autospeciale și un echipaj Smurd. Madalina…

- Meteorologii au informat ca de duminica, 4 februarie, un val de aer rece se va instala in intreaga tara. Temperaturile vor scadea, iar ninsorile isi vor face aparitia. Specialistii au anuntat faptul ca temperaturile vor scadea incepand cu ziua de duminica, 4 februarie, in majoritatea zonelor din tara.…

- Un incendiu puternic a izbucnit in urma cu putin timp la o gospodarie din comuna prahoveana Plopu. Potrivit ISU Prahova, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 80 metri patrati. Un barbat in varsta de 60 de ani a suferit arsuri de gradul I la nivelul fetei. Incendiul a mistuit…

- O groapa comuna in care se aflau corpurile a zeci de civili si membri ai fortelor de securitate, aparent executati de jihadisti, a fost descoperita in provincia Kirkuk, la nord de Bagdad, a declarat vineri un oficial irakian, relateaza AFP. "Locuitori si pastori au condus fortele de securitate catre…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara, la o casa din localitatea Sub Piatra, comuna Salciua. Pentru stingerea flacarilor au intervenit cu doua autospeciale pompierii din Campeni. Revenim cu detalii.

- Prognoza meteo estimata pentru urmatoarele trei luni de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Specialiștii instituției arata ca vom avea in continuare surprize din partea evoluției vremii și a fenomenelor meteorologice. Așadar, cei de la ANM anunța ca lunile februarie si martie vor fi…

- Curaj, nebunie sau indemn de la Dumnezeu? Ce face Anatolie Roguț este catalogat de mulți dintre cei care-l vad drept curata nebunie. Prietenii lui spun ca are mult curaj, iar el susține ca este ceva care a venit…de la Dumnezeu. Zi de zi alearga. Zi de zi face mișcare in natura. Nu ii place sa mearga…

- Clujenii care au pornit pe jos pana la Bucuresti, intr-un mars de protest fata de modificarea Legilor Justitiei, urmeaza sa ajunga in Piata Universitatii sambata, dupa aproximativ 450 de kilometri parcursi. Grupul format din cinci persoane a ajuns la Ploiesti joi seara, iar vineri dimineata…

- Clujenii care au pornit pe jos pana la Bucuresti in “Marsul Sperantei” pentru a participa la protestul fata de modificarea legilor Justitiei, organizat sambata in Piata Universitatii, ar urma sa ajunga vineri seara la Otopeni dupa aproximativ 450 de kilometri parcursi. Membrii grupului, carora li s-au…

- Grupul format din cinci persoane a ajuns la Ploiesti joi seara, iar vineri dimineata participantii au pornit spre Bucuresti, pe traseu aluturandu-li-se mai multi tineri, inclusiv copii. Astfel, vineri, grupul avea in jur de 25 de membri si era insotit de masini de politie pe mai multe segmente ale…

- Cele sase universitati din Cluj-Napoca au realizat un proiect unic de prezentare si de promovare comuna a orasului universitar cu scopul de a atrage si mentine resurse umane de calitate. Primul produs al colaborarii dintre aceste institutii de invatamant superior este un video care infatiseaza oferta…

- Specialistii ne ofera mai multe sfaturi importante de care trebuie sa ținem cont in anotimpul rece. In perioada iernii, gerul nu ne imbolnavește daca ne imbracam corespunzator, iar aerul curat este benefic pentru organism. „Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici…

- Fermierii si specialistii din judetul Harghita sunt ingrijorati in legatura cu posibila afectare a culturilor de toamna de conditiile climatice neobisnuite, cu temperaturi scazute si zapada putina. Directorul Directiei Agricole Harghita, Torok Jeno, a declarat miercuri ca, dupa o perioada…

- Politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat din comuna Sancel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.59 mg/l alcool pur in aerul…

- Ninsorile vor fi putine luni, dar se vor inmulti pe masura ce ne apropiem de mijlocul saptamanii viitoare. Frigul accentuat va persista si luni, astfel ca temperaturile vor urca pana la 2 grade Celsius numai in regiunile vestice. Pana in prag de weekend, vremea se va incalzi considerabil, dar se…

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea satmareana Micula,un numar de 13 animale fiind ucise, a informat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Animalelor. “In data de 11 ianuarie 2018, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat…

- Mobilizare fara precedent intr-o comuna de langa Timisoara. „Suntem un grup de voluntari care dorim sa facem curațenie (sa adunam peturi, plastic, sticle) in Dumbravița. Nu suntem organizați intr-o asociație, nu suntem afiliați politic, pur și simplu dorim sa facem asta pentru ca așa credem noi ca este…

- La data de 7 ianuarie 2018, in jurul orei 11.50, politistii rutieri din Blaj au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs in comuna Valea Lunga, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 53 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din localitate, a…

- Temperaturile ridicate sunt cauzate de un ciclon extins care vine din vestul Europei, spune un meteorolog. Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta…

- Americanii au multe surprize din partea prognozelor meteo. S-a inregistrat sambata dimineața cea mai coborata temperatura masurata pe teritoriul SUA si a doua cea mai scazuta temperatura de pe tot globul la acel moment, aproape minus 38 de grade Celsius, iar din cauza vantului, aceasta se resimțea ca…

- Moiseiul ar putea deveni in 2018 prima comuna din Maramures care sa obtina statutul de statiune turistica de interes national. Judetul are la acest moment o singura localitate cu acest statut, orasul Borsa. Primarul comunei, Toader Stetcu, a declarat, pentru Infomm.ro, ca obtinerea acestui statut nu…

- Vremea continua sa ne surprinda cu vesti bune. Craciunul a trecut si, desi cu totii asteptam sa ne bucuram de o ninsoare ca-n povesti, nu numai ca ea nu a venit, dar temperaturile din termometre au fost mult mai ridicate decat norma calendaristica. Iar, daca pana acum Romania a fost invaluita de un…

- Traditionalul ger al Bobotezei va fi inlocuit anul acesta de temperaturi chiar si de 16 grade Celsius. Cel putin asa sustin meteorologii, care anunta pentru acest sfarsit o vreme extrem de calda. Lucrurile se vor schimba abia de saptamana viitoare. „De Boboteaza va fi o vreme extrem de calda, vor fi…

- "Rezerva de apa in cultura graului de toamna, pe adancimea de sol 0-100 cm, se va situa in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, pe aproape intreg teritoriul agricol. Izolat in centrul, estul, nordul si nord-estul Moldovei, centrul Dobrogei, se va semnala fenomenul de seceta pedologica…

- O comuna aflata la peste 60 de kilometri departare de capitala Banatului rivalizeaza, in privința prețurilor caselor, cu localitațile de langa Timișoara. O casa noua in Victor Vlad Delamarina costa circa 110.000 de euro, iar una veche, aflata in centrul comunei, ajunge la 65.000 de euro. Prețul este…

- Frigul a pus stapanire pe centrul și estul Statelor Unite. Din cauza ninsorilor și a gerului patrunzator activitatea oamenilor este paralizata. Totodata, porțiuni din celebra cascada Niagara s-au transformat in sloiuri de gheața, care le-au oferit turiștilor un peisaj de neuitat.

- Peste un milion de petrecareti din toate colturile lumii au infruntat temperaturile scazute pentru a admira coborarea celebrului glob luminos in Times Square din New York la cumpana dintre ani, informeaza DPA si Reuters. Termometrele au inregistrat o temperatura de -17 grade Celsius, ceea…

- Gerul din anumite parți ale Statelor Unite face ravagii, acolo unde a înghețat cascada Niagara, iar temperaturile au scazut pâna la -67 de grade Celsius. Frigul are efecte devastatoare asupra oamenilor, dar și asupra câinilor, broaștelor țestoase și chiar asupra rechilor.…

- Frigul polar a cuprins practic intreaga Canada, mercurul din termometre coborand frecvent sub minus 40 de grade Celsius si neexistand sperante privind o incalzire in urmatoarele zile, au avertizat joi autoritatile.

- Frigul polar a cuprins practic intreaga Canada, mercurul din termometre coborand frecvent sub – 40 de grade Celsius si neexistand sperante privind o incalzire in urmatoarele zile, au avertizat joi autoritatile, citate de AFP. Environnement Canada si-a inmultit buletinele de avertizare pentru frig extrem…

- Frigul polar a cuprins practic intreaga Canada, mercurul din termometre coborand frecvent sub - 40 de grade Celsius si neexistand sperante privind o incalzire in urmatoarele zile, au avertizat joi autoritatile, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Environnement Canada si-a inmultit buletinele…

- Lucian Mihai este unul dintre cei mai tineri politicieni din Arges. Acesta a reusit ca intr-un timp foarte scurt sa produca schimbari importante in modul in care se face politica in Arges. Lucian Mihai se ocupa de organizația din Mosoaia a Partidului National Liberal. El a fost omul ce a dus la renașterea…

- Suntem la sfârșitul lunii decembrie însa data din calendar nu se oglindește deloc în valorile din termometre. În loc de zapada, constanțenii au avut parte astazi la malul marii de 15 grade Celsius, soare din belșug și un cer perfect senin. Nu a fost nevoie de prea mult curaj…