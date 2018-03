VIDEO + FOTO Messi spectator, Italia sparring-partner, cu Buffon cel mai bun, la 40 de ani!

Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist argentinian a fost agresat la Manchester, in timp ce transmitea o corespondența / VIDEO Trimisul postului TyC, Martin Arevalo, a fost perturbat de catre un trecator, aflat in stare de ebrietate, pe toata durata intervenției. Jurnalistul, care urmarește naționala Argentinei, cea care maine…

- Amical Romania – Argentina? In urma cu patru ani a fost 0-0 pe Arena Naționala. Reprezentanții Federației Romane de Fotbal iau in calcul un amical de lux cu naționala Argentinei. Discuții despre acest meci exista, partida urmand a avea loc, daca parțile se vor ințelege, inaintea turneului final al Cupei…

- Gruparea din Serie A, Internazionale Milano iși pregatește deja campania de transferuri din aceasta vara! Potrivit publicației italiene Gazzetta dello Sport, formația italiana vrea sa ii aduca in vara pe Stefan de Vrij (Lazio) și Kevin Strootman (AS Roma). De Vrij, 26 de ani, iși termina contractul…

- Gianluigi Buffon a acceptat convocarea venita pentru partidele amicale pe care Italia le va disputa impotriva Angliei și Argentinei. Legendarul portar italian și-a motivat decizia de a fi prezent la Coverciano alaturi de naționala intr-un interviu acordat celor de la Gazzetta dello Sport. "Intotdeauna…

- Rusoaica Evghenia Medvedeva, dubla campioana a lumii, a declarat forfait pentru Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Milano (Italia), programate in perioada 19-25 martie, informeaza cotidianul Gazzetta dello Sport. Medvedeva, in varsta de 18 ani, acuza o recidiva la piciorul drept, la care…

- Atacantul argentinian al echipei Manchester City, Sergio Aguero, va fi indisponibil din cauza unei accidentari la genunchiul stang.El va rata meciul cu Stoke City de luni, dar spera sa fie pe teren la partida cu Everton, prevazuta pentru 31 martie. Cel mai probabil el nu va evolua in…

- SORANA CIRSTEA MONICA NICULESCU LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT. Sorana Cirstea si Monica Niculescu deschid ziua a doua la primul turneu WTA Premier Mandatory din 2018, de la Indian Wells, in primul meci de pe terenul 9 (ora locala 11:00). DIGI SPORT transmite, joi, de la ora 21:00, meciul SORANA…

- Antrenorul Andrea Stramaccioni a fost demis de la conducerea tehnica a echipei Sparta Praga, la care evolueaza jucatorii Florin Nita, Nicolae Stanciu si Bogdan Vatajelu, din cauza rezultatelor slabe, anunta Gazzetta dello Sport.Sursa citata precizeaza ca decizia fost luata, duminica, dupa…

- Prima reacție oficiala despre decesul lui Davide Astori . De ce a murit capitanul Fiorentinei. Antonio de Nicolo, procuror din Udine, a facut primele declarații oficiale despre decesul surprinzator și șocant al lui Davie Astori. „Se pare ca jucatorul a decedat din cauza unui stop cardio-circulator…

- Meciurile programate duminica in campionatul Italiei, inclusiv derby-ul dintre AC Milan si Internazionale Milano, au fost amanate, ca urmare a decesului capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, informeaza Gazzetta dello Sport.

- Marca: ”Davide Astori, capitanul Fiorentinei, a fost gasit mort in aceasta dimineața la hotelul in care era cazata echipa. Cauza decesului pare sa fie un stop cardiac. Fiorentina trebuia sa joace astazi impotriva celor de la Udinese, dar jocul a fost suspendat. Absența lui la micul dejun a atras…

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata noaptea trecuta, la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu Udinese, din Serie A.Citește și: ȘOC in fotbalul mondial: a murit Davide Astori, capitanul Fiorentinei Clubul viola a pastrat discretia in privinta…

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, duminica, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Astori ar fi murit in timpul somnului, duminica dimineata, intr-un hotel din Udine, unde echipa din Florenta ar…

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, duminica, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Astori ar fi murit in timpul somnului, duminica dimineata, intr-un hotel din Udine, ...

- Scena Romanii au talent este locul in care toate dorintele prind viata, iar talentul autentic este prezentat in toate formele sale surprinzatoare! Vinerea aceasta Andi Moisescu a ales originalitatea. Juratul a apasat butonul auriu pentru unul dintre cele mai originale numere din sezonul cu…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Vlad Chiricheș e la un pas de revenirea pe teren pentru Napoli. Presa din Italia scrie ca fundașul central și-a revenit și va juca pe 11 martie. Gazzetta dello Sport anunța ca Vlad Chiricheș va fi apt de joc pentru meciul de pe San Siro cu Inter Milano, din etapa a 28-a din Serie A. Fundașul roman a…

- Pe fondul crizei migratiei si al problemelor economice, italienii sunt chemati la urne pe 4 martie in cadrul unui scrutin legislativ anticipat de al carui rezultat va depinde cursul european al tarii.

- Managerul lui Chelsea, Antonio Conte, este prima optiune a Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC) pentru a prelua postul de antrenor al echipei nationale, a declarat Alessandro Costacurta, unul dintre cei responsabili pentru numirea noului selectioner. Conte a antrenat pentru prima data nationala…

- HERMANNSTADT FCSB CUPA ROMANIEI. FCSB continua sa critice decizia FRF de a permite disputarea meciului cu HERMANNSTADT, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, programat miercuri, de la ora 18:30, LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO X DIGI SPORT TELEKOM SPORT. HERMANNSTADT FCSB CUPA ROMANIEI.…

- Sky este cel mai mare operator de televiziune cu plata din Europa. Comcast ofera 22,1 miliarde de lire sterline (29,50 miliarde de dolari) pentru Sky. Oferta evalueaza o actiune Sky la 12,50 lire sterline, o prima de 16% fata de oferta facuta de grupul media 21st Century Fox, detinut de magnatul…

- Fostul international francez Thierry Henry l-a ironizat pe Neymar. Intr-un interviu acordat publicatiei Sport, Henry il sfatuieste pe brazilian sa sa se apuce de alt sport daca vrea sa nu mai stea in umbra lui Messi. In opinia fostului atacant francez, niciun jucator nu este de nivelul argentinianului.…

- "Transfigurata de turnover, echipa lui Sarri a fost calcata in picioare de nemți", remarca Gazzetta dello Sport. Doua erori ale lui Diawara și alta a lui Maggio elimina practic din tur liderul Seriei A. VEZI AICI VIDEO DE LA MECI! Avea dreptate Sarri sa se planga ca Napoli nu se poate concentra la meciurile…

- Ludogoreț - Milan 0-3. Fundașul roman Cosmin Moți admite ca a greșit impingandu-l in careu pe Cutrone, inainte de golul 2: "Intr-o secunda a trebuit sa iau o decizie și am facut 11 metri. Regret, dar se intampla". Gazzetta dello Sport i-a dat nota 5,5. Mai bine de-o ora jucase chiar foarte bine, solid…

- Presa din Italia scoate in evidenta pasa proasta prin care trece echipa antrenata de Simone Inzaghi, dar considera si ca Lazio a avut ghinion in meciul cu FCSB. Gigi Becali, ANUNT FABULOS dupa FCSB-LAZIO 1-0 "Continua momentul negativ al formatiei lui Inzaghi, ajunsa la 4 infrangeri…

- Italienii l-au cautat pe Gica Hagi pentru a afla secretele echipei lui Dica, dar "Regele" a fost rezervat, n-a vrut sa "dea din casa" și a avertizat-o pe Lazio ca poate avea surprize in dubla manșa. In interviul pe 2 pagini publicat de Corriere dello Sport, patronul-antrenor al Viitorului spune ca "Steaua…

- Unul dintre adversarii FCSB-ului de azi a fost la un pas sa nu mai vina la București. Deși Simone Inzaghi il iertase și-l reprimise la antrenamente dupa o saptamana de pedeapsa, Felipe Anderson a mai comis-o miercuri o data. Brazilianul și-a pierdut pașaportul și a fost oprit pe "Fiumicino" sa faca…

- Presa italiana nu e straina de situația FCSB-ului, care a pierdut dreptul de a folosi numele și marca Steaua in detrimentul echipei Armatei. Dat afara de MM Stoica de la Steaua, Gabi Safta, corespondentul roman de la Gazzetta dello Sport, semneaza in ediția tiparita de miercuri a cotidianului o corespondența…

- Ziua Mondiala a Radioului: Printesa Elettra Marconi Prințesa Elettra Marconi. Foto: Arhiva/ Elena Postelnicu. Astazi este Ziua Mondiala a Radioului. Este cel de-al saptelea an în care aceasta este marcata, data de 13 februarie fiind aleasa în amintirea primei emisii a postului Natiunilor…

- Atacantul imprumutat de la Inter se simte mai bine in Serie B, reușind un hat-trick duminica, in victoria cu Citadella, 3-1. "Și-au gasit varful. 4 goluri in 2 meciuri, Pușcaș și-a impus forța fizica", il lauda Gazzetta, notandu-l cu 8. Un gol in 700 de minute, contribuind la primul punct in Serie…

- Legendarul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona considera ca atacantul lui Juventus, Gonzalo Higuain, ar trebui sa fie titular in naționala Argentinei. Intr-un interviu acordat cotidianului El Popular, El Pibe de Oro susține ca Higuain este de 10 ori mai valoros decat atacantul lui Inter Milano,…

- IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS Pentru linia a treia irlandeza Josh van der Flier, sezonul s-a incheiat, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anuntat luni Federatia irlandeza de rugby (IRFU). IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS…

- Internazionale Milano și-a asigurat serviciile atacantului argentinian al echipei Racing Club, Lautaro Martinez, 20 de ani. Potrivit publicatiei italiene Gazzetta dello Sport, transferul varfului sud-american o va costa pe Inter 17,6 millioane de lire sterline, insa suma poate creste in functie de performantele…

- Luigi Di Biagio, selecționer interimar al naționalei de fotbal a Italiei. Fotul mijlocaș de la Lazio, AS Roma sau Inter Milano va pregatii Squadra Azzurra pentru meciurile amicale din luna martie. Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura, in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei…

- Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei si Angliei la 23 si 27 martie. Di Biagio, selectioner al nationalei de tineret a Italiei din 2013, a jucat de 38 de ori pentru Squadra Azzurra intre 1998 si 2002 si a evoluat la AS Roma si…

- Tehnicianul Luigi Di Biagio, in varsta de 46 de ani, a fost numit, luni, selectioner interimar al Itaiei pentru meciurile amicale din luna martie. Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei si Angliei la 23 si 27 martie.Di…

- Desi sustin aceeasi jucatoare de tenis, Cristian Tudor Popescu nu este pe aceeasi lungime de unda cu un grup de fani ai Simonei Halep. Razboiul a inceput la cateva zile dupa finala pierduta de Halep la Australian Open. Cristian Tudor Popescu a fost deranjat de reactiile aparute in spatiul…

- Cotidianul italian Gazzetta dello Sport a scris, joi, ca Simona Halep s-a impus in intalnirea cu Angelique Kerber dupa un meci spectaculos, cel mai bun din turneul feminin la Australian Open."A fost tenis spectacol in a doua semifinala, castigata, scor 6-3, 4-6, 9-7, de Simona Halep in fata…

- A aparut in fotbalul romanesc printr-o manevra reusita de PR. Avea doar 14 ani atunci cand calitatile demonstrate la juniori l-au convins pe Gigi Becali ca Florentin Matei e urmatorul mare fotbalist produs de clubul sau. Cu un salariu de 4.000 de euro pe luna la varsta copilariei, Matei a dus anii…

- Nationala masculina de handbal a debutat cu dreptul in preliminariile Campionatului Mondial din 2019, dupa ce s-a impus la Bolzano cu 34-24 in fata echipei gazde, Italia. Tot azi, in turneu de calificare al grupei a 3-a, Ucraina a invins I. Feroe cu 30-22. Vineri, de la ora 17:30, tricolorii vor…

- Genaro Gattuso, actualul antrenor al celor de la AC Milan, a implinit ieri 40 de ani, prilej pentru fostul sau tehnician de la clubul rossonero, Carlo Ancelotti, sa-i trimita o scrisoare emotionanta, publicata in Gazzetta dello Sport, in care a rememorat cateva dintre amintirile din perioada in care…

- "Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga 1. Noi speram sa ajungem la un acord cu Fiorentina. Ianis se va pregati in aceasta iarna cu echipa FC Viitorul", a spus Hagi, la revenirea in tara, informeaza Sport.ro.…

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a revenit, duminica, din Italia, impreuna cu fiul sau, Ianis, si a anuntat ca acesta nu se va mai intoarce la Fiorentina."Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- Gica Hagi e un car de nervi in prag de Anul Nou: ”Eram incantat, dar nu s-a intamplat așa”. „Regele” e nervos ca Ianis Hagi a batut pasul pe loc la Fiorentina, iar acum a constatat ca a pierdut 18 luni din cariera degeaba, fiindca a evoluat doar la Primavera, in timp ce la prima echipa nu i s-au dat…

- Ciprian Marica a afirmat recent ca se astepta ca Adrian Mutu sa rateze penalty-ul cu Italia la Euro 2008: "Eram cu inima stransa cand a tras, nu l-am simtit conectat la acel turneu final. Stiam ca Adi nu va trata serios acel penalty, mai ales ca Buffon il cunostea foarte bine". Adrian Mutu,…

- Dupa doar 6 luni la AC Milan, fundașul Leonardo Bonucci ar putea sa se transfere in aceasta iarna. Gazzetta dello Sport scrie ca Bonucci, 30 de ani, se gandește la plecarea de la Milan, dupa un start dezastruos, "diavolii" fiind pe locul 11 in Serie A, dupa 18 etape. Fundașul italian nu duce lipsa de…

- Adrian Mutu, actualul manager sportiv al FRF, i-a dat o replica dura pentru fostul sau coleg, Ciprian Marica. Intr-un interviu recent acordat Gazetei, Ciprian Marica afirma ca "ma asteptam ca Mutu sa rateze penalty-ul cu Italia la Euro 2008. Eram cu inima stransa cand a tras, nu l-am simtit conectat…