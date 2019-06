VIDEO + FOTO Luka Jovic a fost prezentat azi la Real Madrid: „Sunt cel mai fericit! De mic eram fanul clubului”

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a anuntat transferul lui Luka Jovic de la Eintracht Frankfurt, marti, 4 iunie, prin intermediul unui comunicat de presa, anunța MEDIAFAX.Atacantul in varsta de 21 de ani va semna un contract valabil pana in 2025 cu gruparea din capitala Spaniei. Suma de transfer nu apare in comunicat,…

- Atacantul senegalez Sadio Mane este fericit la Liverpool si nu vrea ca speculatiile privind interesul clubului de fotbal Real Madrid sa-l distraga de la finala Ligii Campionilor cu Tottenham, relateaza Reuters.

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a anuntat, marti, renovarea Stadionului Santigo Bernanbeu cu o investitie de peste 500 de milioane de euro, informeaza marca.com, relateaza News.ro.Citește și: Topul celor mai bine platiți antrenori de fotbal din Europa: Diego Simeone, Jose…

- Atacantul francez Karim Benzema a marcat golul victoriei echipei Real Madrid in fata ultimei clasate, Huesca, scor 3-2, duminica seara, pe Santiago Bernabeu, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Zidane a decis sa odihneasca o serie de oameni de baza, precum Modric, Varane…