- Sportiva canadiana de origine romana Bianca Andreescu, numarul 23 mondial, a decis sa se retraga din competitia de la Roland Garros, inaintea confruntarii pe care o avea programata joi cu americanca Sofia Kenin, locul 35 WTA. Andreescu are probleme la umarul drept.Ea revenise dupa mai bine…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, favorita numarul 4, s-a retras de la Roland Garros, cand era condusa cu 3-1 in primul set de slovaca Viktoria Kuzmova intr-un meci din turul al doilea, informeaza presa internationala. Bertens a avut o discutie cu medicii si a preferat sa abandoneze. Dupa ce…

- Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, o susținatoare declarata a Viitorului, a reacționat dupa finala Cupei caștigata de dobrogeni in fața Astrei, scor 2-1, de la Paris. Simona Halep se afla la Roland Garros, turneu pe care il incepe in calitate de campioana en-titre. Romanca debuteaza la Paris marți, cand…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, o va intalni in primul tur la Roland Garros pe Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA). Ziua și ora intalnirii inca n-au fost anunțate, dar cel mai probabil meciul se va juca luni, 27 mai. ”Cariera mea nu sta in turnee de Mare Șlem, joc tenis pentru ca iubesc sa fac…

- Simona Halep va incepe turneul de la Roland Garros, din postura de detinatoare a titlului, o postura inedita pentru sportiva care a cazut acum pe locul 3 mondial. Simona a dezvaluit care a fost unul dintre...

- Opoziția din tenis are alaturi inca o voce importanta. Victor Hanescu, 37 de ani, cel mai bun jucator de la Andrei Pavel incoace, a criticat dur conducerea Federatiei Romane de Tenis. Retras din circuit, ”Hane”, fost numar 26 ATP, patroneaza in prezent o academie de tenis, iar lecțiile le ține in complexul…

- Simona Halep a vrut sa-i transmita un mesaj special preparatorului ei fizic, Teo Cercel, cu care colaboreaza de mulți ani. Cu ocazia zilei de naștere a acestuia, Simona i-a mulțumit pentru susținere unuia dintre cei mai buni prieteni ai ei.

- Simona Halep, locul 2 mondial, a transmis un mesaj pentru femeile din intreaga lume, dupa victoria cu Barbora Strycova, din turul doi de la Indian Wells: "Trebuie sa credeti ca puteti reusi sa faceti orice". Ea a mai spus ca i-a comandat un buchet de flori mamei ei, deoarece ziua de 8 martie a prins-o…