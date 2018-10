Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo nu a reusit sa castige pe teren propriu impotriva celor de la Dunarea Calarasi, scor 1-1 in Liga 1 Betnao. Mediop a deschis scorul in prima repriza, iar Daniel Popa a stabilit rezultatul final in partea secunda.

- DORINȚA. Alexa are un start excelent la Calarași, a batut Viitorul, a facut egal cu CFR și e gata sa produca surpriza etapei, astazi cu FCSB. Pe Nicolae Dica il așteapta evaluarea lui Becali de la finalul turului, fiecare meci e vital pentru pastrarea postului de antrenor. In schimb, Dan Alexa nu are…

- Anamaria Prodan se implica tot mai mult la Dinamo și il propune pe Dan Alexa ca varianta de inlocuire pentru Florin Bratu. Dan Alexa, 38 de ani, este ultima opțiune de inlocuire pentru Florin Bratu aparuta pe radarul șefilor din Ștefan cel Mare. ...

- Gabi Torje (28 de ani) și-a reziliat contractul cu formația rusa Akhmat Groznii și ar putea bifa o revenire surpriza in Liga 1. Nu la Dinamo, clubul la care a avut cele mai bune evoluții ale carierei, ci la o nou-promovata. TV Digi Sport scrie ca mijlocașul este dorit de Dunarea Calarași, echipa antrenata…