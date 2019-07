Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Zicu este noul antrenor al echipei de liga a doua Farul Constanta, el precizand ca vrea sa creeze o echipa care sa joace ofensiv, spunand ca si-ar dori promovarea in prima liga, dar stie ca acest obiectiv este unul destul de dificil asa ca vizeaza o clasare in primele sase formatii. Din conducerea…

- Finantatorul echipei Farul Constanta, Ciprian Marica, l-a prezentat miercuri, intr-o conferinta de presa, pe noul antrenor al echipei – Ianis Zicu. Marica spune ca l-a ales pe Zicu pentru acest post deoarece a crescut la Farul, stie ce inseamna mentalitatea si spiritul echipei si este un tip ambitios.

- Fotbalistii divizionarei secunde Farul Constanta s au reunit astazi la stadionul din strada Primaverii, demarand pregatirea de vara.Sesiunea de pregatire este condusa de noul staff tehnic, condus de antrenorul principal Ianis Zicu.La antrenament participa 21 de jucatori, printre care Avram, Doumbia,…

- Cristi Pustai, 53 de ani, este, incepand de azi, noul antrenor al Dunarii Calarași, echipa care a retrogradat in Liga 2 de pe penultimul loc. Inca o echipa se inscrie pe lista formațiilor care vor promovarea in Liga 1. Dunarea Calarași l-a cooptat pe Cristi Pustai pe banca tehnica și va incerca sa…

- Italianul Maurizio Sarri (60 de ani) a fost prezentat oficial in funcția de antrenor a lui Juventus Torino. Un singur sezon a stat Maurizio Sarri in afara Italiei. S-a dus la Chelsea, a cucerit un trofeu important, Europa League, primul sau succes ca antrenor, și s-a intors in Serie A. A plecat de la…