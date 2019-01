Stiri pe aceeasi tema

- Sportul romanesc nu beneficiaza la ora actuala de o infrastructura moderna, necesara pentru realizarea de performanțe. Bihorul nu face excepție, din pacate, de la aceasta regula. In orașul și județul nostru nu exista un stadion la nivelului exigențelor actuale sau unul dotat cu o pista…

- Bogdan Balanescu este increzator ca totul se va rezolva in viitorul apropiat. "Din pacate, ce stiti dumeavoastra stim si noi, pentru ca informatiile ajung la CS Dinamo. Anul urmator ar incepe lucrarile. Cred ca demararea va produce o emulatie si in randul suporterilor. Ati vazut ca vin din…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, filmari realizate in Ghencea cu puțin timp in urma. Stadionul Steaua a fost, pur și simplu, “ras”! Procesul de demolare s-a incheiat, iar in perioada urmatoare se va demara construcția noii arene. (Ia-ti masina visurilor tale in doar…

- Compania Naționala de Investiții (institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice) a semnat contractul privind execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiții ”Stadionul Giulești «Valentin Stanescu»” din Calea Giulești. Arena va face parte din EURO…

- FC Viitorul a disputat meciul din optimile de finala ale Cupei Romaniei, intalnind in deplasare echipa de Liga 1 Poli Iasi.FC Viitorul a condus cu 2 0 la pauza, dupa golurile lui Ianis Hagi 15 din penalty si Matan 39 , insa gazdele au reusit egalarea, gratie reusitelor lui Sanoh 55 si Frasinescu 75…