- Ricardo Grigore a vorbit dupa meciul pierdut de Dinamo cu CFR Cluj, scor 0-3. Folosit de Mircea Rednic, fundașul e dezamagit de joc și spera ca in viitorul apropiat echipa sa-și revina. "Trec etapele și nu adunam puncte. Ne e tot mai greu sa mergem in play-off. Nu a fost o diferența de valoare așa…

- Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, crede ca Romania se poate califica la EURO 2020, el oferind ca exemplu performanta nationalei din 1984, cand tricolorii, cotati fara sanse intr-o grupa cu Italia, au ajuns la turneul final.

- Viitorul s-a impus cu 4-1 in fața lui Dinamo. Mircea Rednic, tehnicianul oaspeților, anunța schimbari masive in iarna. "E dificila situația. Vin meciuri grele. Marți jucam cu CFR. Nu e o situație favorabila noua. Am aratat pana la eliminare ca putem face fața jocului.Montini și Ait-Atmane au lasat o…

- 300.000 de euro este suma pentru care Botoșaniul s-ar putea desparți in aceasta iarna de Diego Fabbrini, care a stralucit in victoria cu Craiova (2-1). FCSB și Dinamo au strambat din nas cand le-a fost propus, FC Botoșani l-a adus și a șters praful de pe el. Diego Fabbrini a stralucit iar intr-un meci…

- Dinamo va juca luni, de la ora 21:00, contra celor de la FC Voluntari, in ultimul meci din etapa a 14-a. Pentru meciul cu FC Voluntari, antrenorul Mircea Rednic nu se poate baza pe Ivan Pesici, care este nerefacut dupa accidentare, și nici pe Mircea Axente. Atacantul de 31 de ani, titular etapa trecuta…

- Prezent la emisiunea GSP LIVE, Adrian Iencsi a vorbit despre Mircea Rednic, actualul antrenor al lui Dinamo. Adrian Iencsi, care a lucrat cu Mircea Rednic la Rapid, a dezvaluit doua episoade incredibile. Fostul fundaș a povestit cum Rednic i-a luat banderola pentru ca l-a criticat pe Florin Șoava și…

- Mircea Rednic (56 de ani) a lansat trei atacuri dure inca de la prima conferința de presa in calitate de antrenor al lui Dinamo. MM-Luțu 2 Primul luat in colimator a fost Mihai Stoica, pe care l-a numit "Luțu 2". "Puriul" i-a dat replica oficialului de la FCSB, dupa ce MM a spus ca Gnohere are mai multe…

- Poli Iași a invins Dinamo, scor 1-0. Florin Bratu l-a facut zob pe Dan Nistor dupa meci, invinuindu-l pe mijlocaș pentru colapsul echipei in ultimele 3 etape, cand alb-roșii au mai pierdut contra Craiovei și Astrei. Vizibil tulburat și iritat, Bratu a venit furios in fața microfoanelor: "E devreme…