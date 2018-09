Stiri pe aceeasi tema

- Ca parinte, sanatatea copilului tau va fi mereu cel mai important lucru. Insa o viața sanatoasa depinde și de un stil de viața echilibrat, iar aici alimentația și mișcarea joaca un rol central. In 2017, Romania ocupa locul al doilea in Europa in privința obezitații la copii, cu un raport ingrijorator:…

- Raluca si Razvan Stefanescu, doi tineri din Timisoara, puneau bazele unei afaceri cu produse cosmetice in 2012, in Timisoara, in urma unei investitii de 10.000 de euro. Au inceput sa vanda online oje si lacuri de unghii importate din diverse tari. Cinci ani mai tarziu, Cupio a ajuns sa se extinda…

- „Nu se întâmpla foarte des ca F-22 Raptor, cel mai avansat avion de lupta din lume, sa aterizeze în România. Este, în fapt, a doua oara când aviatorii militari români se instruiesc în zbor, în spatiul aerian al României, împreuna…

- 8.66 de milioane de mașini s-au inmatriculat in Europa in primele șase luni ale anului. Germania ramane cea mai mare piața cu peste 1.8 milioane de mașini inmatriculate pana la finalul lunii iunie. Romania ocupa prima poziție in topul creșterilor, cu o imbunatațire de 33.4%.

- Reguli de acces și tot ce trebuie sa știi despre Electric Castle 2018, pentru spectatorii care vor merge la acest eveniment, care se va desfașura intre 18 și 22 iulie pe domeniul Castelului Banffy din Cluj. Electric Castle este primul festival din Romania care a mutat muzica electronica și suntele live…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) anunta, vineri, ca firma producatoare Greenyard a retras „pe baza pricipiului precautiei” toate produsele congelate comercializate de pe piata din Europa, inclusiv din Romania,

- Cicoarea este folosita in principal ca inlocuitor de cafea fara cofeina. Cafeaua din cicoare a fost folosita in Europa, dar și in Romania in timpul marilor crize economice, cand nu era disponibila cafeaua autentica, insa proprietațile benefice ale cicoarei fac ...

- Candidații la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, au fost testați ieri in cadrul probei obligatorii a profilului, care pentru unii a fost matematica, iar pentru alții istorie. Potrivit celor relatate de unii dintre elevii care au ieșit din examen, dar și de cei doi inspector…